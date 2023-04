Mentana sulla sospensione Non è l’Arena: “Giletti non informò Cairo della foto mostrata da Baiardo” Enrico Mentana, direttore di Tg La7, commenta per la prima volta la decisione di Urbano Cairo di sospendere Non è l’Arena: “So che Massimo Giletti non informò l’editore della foto fattagli intravedere da Baiardo”.

A cura di Stefania Rocco

Una trasmissione, in onda su La7 di domenica nello spazio lasciato libero da Massimo Giletti, per spiegare quali sarebbero i motivi che hanno portato Urbano Cairo a sospendere Non è l’Arena. È quanto lascia intendere Enrico Mentana in un post pubblicato sui social. Il direttore di Tg La7 commenta per la prima volta la frattura tra il collega Giletti e l’editore Cairo, tradottasi nella decisione di spendere la trasmissione della domenica sera di La7 a poche puntate dalla fine della stagione.

Enrico Mentana: “Una trasmissione che parli della chiusura di Non è l’Arena”

“Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza”, scrive Mentana nel post in cui annuncia che, proprio domenica sera, al posto di Non è l’Arena, potrebbe andare in onda una trasmissione che racconti i motivi che hanno determinato la sospensione del programma:

So che Giletti non informò l’editore né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dei pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l’Arena un segno diverso. Massimo Giletti è ancora sotto contratto e la domenica resta libera. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi….

Massimo Giletti ai giornalisti di Non è l’Arena: “Preparavamo puntate sulla mafia”

Le voci relative a una chiusura per motivi connessi ai temi trattati da Giletti cui Mentana fa riferimento avevano trovato credito nelle dichiarazioni del giornalista nel corso dell’ultima riunione di redazione con i giornalisti di Non è l’Arena. “Chiediamoci perché ci hanno chiuso. Stavamo preparando tre puntate importanti, delicatissime. Deflagranti. E siamo stati fermati”, aveva detto Giletti ai suoi. Ma Cairo ha smentito ogni censura: