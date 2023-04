Non è l’Arena, Corona: “Io e Massimo Giletti abbiamo collaborato, lasciati a casa senza riguardo” Fabrizio Corona ha confermato di aver collaborato con Massimo Giletti, fornendo materiale esclusivo al programma Non è l’Arena. In questi giorni, il programma è stato chiuso da La7.

La vicenda della chiusura del programma Non è l'Arena da parte di La7 continua ad alimentare il dibattito. Massimo Giletti ha dichiarato che la verità verrà fuori quando i tempi saranno maturi. Intanto, l'Ansa ha fatto sapere che sarebbe stato Fabrizio Corona a vendere alla trasmissione Non è l'Arena, tramite un'agenzia, le chat intercorse tra Matteo Messina Denaro e due pazienti che affrontavano i cicli di chemioterapia insieme a lui. In queste ore, lo stesso Corona ha confermato questa indiscrezione. Su Telegram ha fatto sapere:

La società con cui collaboro lavora da sempre con tantissime trasmissioni e anche con “Non è L’Arena”. Si occupa di vendere materiale esclusivo di inchieste giornalistiche e casi di cronaca, nazionali e internazionali.

Fabrizio Corona esprime il suo sostegno a Massimo Giletti

In un lungo post pubblicato su Instagram, Fabrizio Corona ha espresso il suo sostegno a Massimo Giletti: "Amico mio, amante della verità…persona buona. Questo è Massimo. Un grande professionista un uomo che vive del e per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed è evidente".

Non è l'Arena, Corona conferma la collaborazione con Giletti

Quindi, Fabrizio Corona ha confermato di avere collaborato con Massimo Giletti: "A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto, a un certo sistema Massimo non è mai piaciuto. Sì, abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti “chic” una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene". Infine, come già fatto da Massimo Giletti, ha rimarcato come molte persone ora potrebbero rimanere senza lavoro:

