"Non ti ho mai vista a La7", Antonella Clerici risponde a Massimo Giletti: "Non mi facevano venire"

Ieri sera, mercoledì 28 febbraio 2024, Massimo Giletti ha condotto su Rai 1 la serata evento dedicata all'anniversario della tv, La Tv fa 70. Tantissimi ospiti e personaggi noti dello spettacolo hanno regalato la loro testimonianza sulla loro brillante carriera nel piccolo schermo. Tra questi anche Antonella Clerici, giunta sul palco con Paolo Bonolis, che è stata accolta dal conduttore con una stoccata: "Non ti vedo da sei anni, non sei mai venuta a La7".

Il botta e risposta tra Massimo Giletti e Antonella Clerici

"Sono sei anni di esilio, sei anni che non la vedo. Lui veniva a La7. Tu no": così Massimo Giletti ha accolto Antonella Clerici sul palco di La tv fa 70, facendo riferimento al fatto che non sia mai stata ospite del suo ex programma su La7, Non è l'Arena, a differenza di Paolo Bonolis, presente sul palco insieme a loro. "Non mi facevano venire" ha risposto la celebre presentatrice di Rai 1. "Seh, vabbè. Facciamo finta…" ha aggiunto Giletti. Il botta e risposta ha attirato l'attenzione dei telespettatori che hanno commentato l'episodio su X: al centro sia il ‘flirt' passato tra i due, sia il fatto che la Rai, stando alle parole della Clerici, non avrebbe permesso ospitate in trasmissioni della concorrenza. Episodi analoghi capitarono proprio a Massimo Giletti e a Maria de Filippi, nel 2019: in entrambi i casi la Rai bocciò la loro presenza a Domenica In.

"Hai mai avuto problemi con uomini della tv?": la risposta di Clerici

"Ormai domini le serate" ha dichiarato Massimo Giletti a Antonella Clerici sul palco de La Tv fa 70, prima di chiederle se avesse mai ricevuto proposte ‘scomode' da parte di uomini della tv nel corso della sua carriera. "Ci sono polemiche, si parla di sessimo. Hai mai avuto problemi?", la domanda alla quale la conduttrice ha risposto: "No. Ho iniziato da ragazzina, non ho mai avuto problemi. Se fai capire che non ce n'è, si capisce".