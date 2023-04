“È vero che sei stata fidanzata con Massimo Giletti?”, la risposta di Antonella Clerici a Pio e Amedeo Ospite di Pio e Amedeo nel programma Felicissima Sera, Antonella Clerici ha fatto chiarezza su un gossip che circola da anni sul suo conto, secondo il quale sarebbe stata fidanzata con Massimo Giletti.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Clerici è stata ospite dell'ultima puntata di Felicissima Sera trasmessa venerdì 7 aprile. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha risposto alle domande di Pio e Amedeo nel corso di un'esilarante intervista. Nel corso della chiacchierata con i due comici, il volto Rai ha anche chiarito la natura del rapporto avuto con Massimo Giletti.

Pio e Amedeo indagano sugli ex di Antonella Clerici

Pio D'Antini ha chiesto ad Antonella Clerici se sia ancora in contatto con il suo ex compagno Eddy Martens e la conduttrice ha annuito: "È il papà della mia bambina. Certo che lo sento ancora, per la mia bambina certo che lo sento". Pio, allora, le ha chiesto anche conto del gossip secondo il quale lei avrebbe avuto una relazione con Massimo Giletti. La conduttrice di Rai1 ha precisato:

Non siamo stati fidanzati. Abbiamo avuto una leggera simpatia, ma non è successo niente. Giuro. Niente di niente. Però era molto carino quando era giovane. Anche adesso è un bell'uomo dai. Massimo è un bell'uomo.

Amedeo Grieco allora le ha fatto sapere: "Manda messaggi a tutte" e la conduttrice di rimando: "Lo so, sì, l'ho sempre saputo. È vero".

Antonella Clerici si racconta a Felicissima Sera

Pio e Amedeo, poi, hanno fatto notare ad Antonella Clerici come le grandi della televisione italiana, sue colleghe, abitino tutte a Roma, mentre lei ha scelto di vivere ad Arquata Scrivia. La conduttrice ha spiegato: "Che ci faccio là? C'è un bosco bellissimo, ti rilassi, la mattina ti alzi, ti rigeneri. Il mio fidanzato viveva lì e io sono andata a vivere con lui. Poi, ci sono i cani, i cavalli. Quanto spendo di benzina per andare a lavorare? Non ho mai fatto il conto". E poi, con una punta di ironia ha fatto sapere: "Non la faccio io benzina. Le vere donne non fanno mai benzina da sole, non è chic".