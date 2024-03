Amadeus sul Nove con un “mini Festival”, Carlo Conti conduttore di Sanremo La super offerta del gruppo Discovery per Amadeus scade il 30 marzo: padrone assoluto dell’intrattenimento e un ‘mini-Sanremo’ dalle ceneri di X-Factor. Per il Festival in Rai, invece, spunta il nome di Carlo Conti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'offerta è reale, è sul tavolo ma ha una scadenza. Amadeus dovrà decidere entro il 30 marzo cosa fare: rinnovare con la Rai o accettare il faraonico contratto del gruppo Discovery, che sogna il nuovo colpaccio dopo Fabio Fazio. Dopo le indiscrezioni di Repubblica arriva l'informatissimo Dagospia con una sua ‘dagonota'. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, l'offerta del gruppo Discovery non solo ricoprirebbe di soldi il conduttore e direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo, ma gli regalerebbe una centralità assoluta. Di contro, dando per scontato di aver rifiutato il prossimo Sanremo, in Rai ci sarebbero solo i quiz preserali. Ecco nel dettaglio l'offerta.

Amadeus sul Nove: cosa offre Discovery

L'offerta del Nove per Amadeus, rilanciata anche su La Stampa, si compone di un ruolo di direttore artistico in piena regola: a lui la responsabilità di far nascere il nuovo intrattenimento del canale generalista dove adesso si trova Fabio Fazio ad attenderlo a braccia aperte. Per lui, inoltre, ci sarebbe la conduzione di un game show in stile "Eredità" e l'affido di alcune diverse prime serate. Tra le ipotesi anche quella di condurre un ‘mini-Sanremo' tramite X-Factor. L'anno prossimo, infatti, scadrà il contratto del format con Sky e il gruppo Discovery ha intenzione di rilevare i diritti per rilanciare il format in grande stile proprio con Amadeus alla guida.

Carlo Conti è il candidato principale per il Festival di Sanremo 2025

Qualora Amadeus dovesse lasciare la Rai, cambierebbe la geopolitica interna e il nome più in vista per la conduzione del Festival di Sanremo 2025 sarebbe quello di Carlo Conti. Anche per lui, un doppio ruolo: conduttore e direttore artistico per una stagione con un'opzione di rinnovo per il 2026. Sarebbero fuori da giochi, con queste premesse, sia Antonella Clerici che Alessandro Cattelan, lanciati da Fiorello anche lui corteggiato proprio dal gruppo Discovery.