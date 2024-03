Fonti Rai: “Amadeus è un valore aggiunto, la scadenza non vale per noi” C’è qualcosa di vero nelle trattative tra Amadeus e Discovery perché la Rai si affretta a precisare: “È un valore aggiunto, la scadenza del 30 marzo non è per noi”. Il destino del conduttore si decide prima di Pasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Amadeus diviso tra la Rai e il gruppo Discovery. Addirittura fonti vicino alla Rai si premurano di smentire che la deadline del 30 marzo non è da parte del servizio pubblico. C'è qualcosa di vero nelle trattative tra Amadeus e Discovery se la Rai si affretta a precisare, come leggiamo in questa agenzia dell'Ansa "È un valore aggiunto, la scadenza del 30 marzo non è per noi".

Trattative in corso per Amadeus

Secondo quanto riferisce l'Ansa, per la Rai non c'è nessun problema perché "è chiaro che quando un contratto va in scadenza vengano intavolate trattative per il rinnovo". Ma la deadline del 30 marzo sembra esserci e non è da parte della Rai, ma del gruppo Discovery intenzionato a costruire la nuova stagione e ridisegnare lo scacchiere dell'intrattenimento generalista: "Non è certamente per Rai il 30 marzo la data di scadenza della trattativa. Amadeus è e resta un valore aggiunto per questa azienda". È quanto si apprende da fonti Rai in merito al futuro del conduttore, che ha un contratto in scadenza ad agosto. Il destino del conduttore si decide prima di Pasqua.

Le voci sul futuro: anche Fiorello verso il Nove

Sul futuro di Amadeus c'è la super offerta del gruppo Discovery: per lui, le chiavi dell'intrattenimento del canale Nove e addirittura un "mini-Sanremo". Il gruppo Warner Bros. Discovery ci arriverebbe acquistando i diritti di X-Factor, in scadenza con Sky. Il rilancio del format passerebbe quindi ad Amadeus che ha già dimostrato di saper far dialogare tutte le parti in causa: artisti, management, case discografiche. Alla finestra resta Pier Silvio Berlusconi che sogna di strappare un grande talent alla concorrenza. L'ultima parola spetta proprio ad Amadeus che potrebbe scegliere di migrare in Discovery insieme al suo amico fraterno Fiorello. Il mattatore catanese non ha mai nascosto l'interesse di passare al gruppo Discovery e potrebbe farlo già dal prossimo anno.