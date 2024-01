Belen: “Mi sono sentita inutile, ero solo bella ma a 40 anni anche la bellezza inizia a salutarti” Belen rilascia una lunga intervista in cui racconta il momento di crisi da cui sta provando a uscire. Una crisi personale e professionale, dovuta anche al passare del tempo: “In un Paese maschilista, se non hai più il culo sodo non funzioni e prendono una più giovane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da settimane Belen Rodriguez è tornata a far parlare molto di sé. Personaggio cardine della cronaca rosa e di spettacolo degli ultimi dieci anni, la showgirl argentina è reduce da un periodo di forte difficoltà, segnato da una profonda crisi depressiva che ha inciso sulla sua vita personale e professionale.

Belen e il peso dell'età: "In un paese maschilista devi avere un culo sodo"

In un'intervista a Chi, Belen descrive i tratti della sua crisi: "La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità". Un periodo buio, quello da cui sta piano piano uscendo, contraddistinto da difficoltà psicologiche e di tipo fisico, come un'eccessiva perdita di peso: "Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile". Un peso lo ha avuto certamente il fattore età, che ha contribuito a minare le sue sicurezze:

Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il culo sodo non funzioni e prendono una più giovane. Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: ‘Non sei felice', ‘Hai gli occhi tristi' e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste.

"Per ritrovarmi ho rinunciato alla carriera"

Belen ha quindi deciso di lasciare tutti i programmi che conduceva, ritirandosi a un periodo di vita privata: "Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l'amore è al primo posto nella mia vita parlo dell'amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando". Un periodo turbolento, quello che sta vivendo, segnato anche dalla denuncia pubblica di tradimento all'ex marito Stefano De Martino. Nell'intervista a Chi nessun accenno diretto a questo tema, ma la consapevolezza di aver fatto male alla sua famiglia sì:

Ho fatto male solo a me stessa e alla mia famiglia, ai miei figli, io sono una persona buona e lo sarò sempre. Piuttosto che fare male agli altri mi faccio male da sola, io saboto i miei momenti, la mia carriera, i miei contatti, non faccio male agli altri perché sarebbe infame. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo, posso morire per amore. Continuo a credere nelle persone, a credere nel bene e penso che la vita mi darà ragione, ci sono tante persone belle.