Rihanna con i capelli rosa: per la primavera sceglie l’effetto bubble-gum Rihanna ha ancora una volta sorpreso i fan con un nuovo colpo di testa. Ha cambiato look dicendo addio al biondo e passando ai capelli rosa bubble-gum. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Tra poche ore Rihanna sarà al Met Gala 2024 ma non per questo ha smesso di portare avanti il suo business, anzi, continua a essere impegnata con diversi progetti lavorativi. L'avevamo lasciata vestita oversize al lancio della sua nuova linea di sneakers realizzate per Puma, ora la ritroviamo a sostenere il compagno A$AP Rocky a Miami. Così come lei, anche il rapper ha collaborato con il noto brand sportivo e proprio nelle ultime ore ha inaugurato un esclusivo pop-up store. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? La cantante ha stravolto ancora una volta il suo hair look passando dal biondo platino al rosa bubble-gum.

Il nuovo hair look di Rihanna

Nel weekend Miami ha ospitato l'evento di lancio della collezione A$AP Rocky x Puma F1 e Rihanna non ha potuto fare a meno di parteciparvi, dando il meglio di lei in fatto di stile. Sarà perché aveva voglia di cambiare o perché semplicemente voleva attirare su di sé tutti i riflettori, ma la cosa certa è che ha fatto visita al parrucchiere per rivoluzionare l'hair look. Ha detto addio ai capelli biondi e li ha tinti di rosa, per la precisione una nuance fluo e vitaminica in pieno stile bubble-gum. Ha portato la chioma sciolta e ondulata e non ci ha pensato su due volte ad abbinarla a un paio di scarpe dello stesso colore, le Puma Mostro Ecstasy.

Rihanna in John Galliano vintage

Il corsetto si indossa sullo slip dress

Anche per quanto riguarda l'outfit Rihanna è riuscita a distinguersi per glamour e originalità: ha puntato sulla moda vintage con un lungo slip dress della collezione F/W 1994 di John Galliano, per la precisione un modello di seta dark con la scollatura morbida che cade sulle spalle e un maxi spacco laterale (a cui ha aggiunto un corsetto steccato per segnare il punto vita). Non sono mancati i tocchi griffati, dalla borsetta Lady Dior al Rolex di diamanti, fino ad arrivare alle collane scintillanti con i pendenti a forma di A, l'iniziale del nome del compagno. In quante prenderanno ispirazione da lei e renderanno la loro primavera total pink?

