Infezione persistente per la Regina Camilla, salta uno dei più importanti eventi della famiglia reale La Regina consorte Camilla salterà questa sera il Royal Variety Performance a causa dei "persistenti sintomi" dovuti alla recente infezione toracica. Un annuncio a sorpresa a poche ore dall'evento di beneficenza televisivo che si tiene ogni anno nel Regno Unito alla presenza della famiglia reale.

A cura di Antonio Palma

La Regina Camilla costretta a saltare anche uno dei più importanti eventi della famiglia reale britannica a causa del suo stato di salute. Buckingham Palace infatti ha annunciato che la moglie di Re Carlo salterà questa sera il Royal Variety Performance a causa dei "persistenti sintomi post-virali" dovuti alla recente infezione toracica che l'ha colpita. Un annuncio a sorpresa a poche ore dall'evento di beneficenza televisivo che si tiene ogni anno nel Regno Unito alla presenza del sovrano e della sua famiglia.

Una nota di Buckingham Palace ha spiegato nel pomeriggio di venerdì che "con grande rammarico" la regina consorte non parteciperà alla serata, contrariamente a quanto previsto perché "continua a manifestare alcuni sintomi post-virali persistenti". Re Carlo III invece sarà presente allo spettacolo come previsto.

Camilla era stata colpita dall'infezione a inizio mese e aveva dovuto annullare diversi impegni pubblici e privati ma nei giorni scorsi stava tornando lentamente all'attività. Dopo un'intensa settimana di impegni pubblici, però, la Regina pare abbia accusato di nuovo sintomi importanti che hanno spinto i medici a consigliarle caldamente un riposo, come hanno chiarito dalla Casa Reale britannica. "I medici le hanno consigliato un riposo sufficiente" spiegano da Buckingham Palace.

Una fonte del Palazzo ha dichiarato che la Regina è delusa di non poter partecipare all'evento annuale alla Royal Albert Hall di Londra, ma "è fermamente convinta che lo spettacolo debba continuare e spera di tornare presto in piena forma e di riprendere regolarmente i suoi impegni pubblici".

Mercoledì la Regina è apparsa a un evento presso l'Università di Londra, dove le è stata conferita una laurea honoris causa in letteratura dalla Principessa Anna e ieri aveva presieduto a palazzo una cerimonia per il più antico concorso di scrittura per le scuole ricevendo i giovani studenti.

Quando aveva ripreso la sua attività dopo uno stop di alcuni giorni partecipando a un ricevimento del Booker Prize, il riconoscimento letterario più prestigioso del Regno riservato agli scrittori in lingua inglese di tutto il mondo, la Regina aveva però ammesso che il suo problema temporaneo di salute richiedeva un periodo di recupero.