Per i medici era troppo giovane per avere qualcosa di grave, poi ha scoperto il cancro: "Ho dovuto mentire" La storia di una giovane donna statunitense di 31 anni che ha raccontato il suo calvario andato avanti per mesi tra medici e ospedali. "Ho dovuto mentire per essere creduta" ha rivelato la donna alla quale è stato poi diagnosticato un cancro al colon già diffuso al fegato e ai polmoni.

A cura di Antonio Palma

"Per i medici ero troppo giovane perché si trattasse di qualcosa di serio, poi ho scoperto il cancro ma ho dovuto mentire per essere creduta", così una giovane donna statunitense di 31 anni ha raccontato il suo calvario andato avanti per mesi tra medici e ospedali mentre lei soffriva in silenzio di forti dolori addominali, accompagnati da frequenti attacchi di diarrea e stitichezza.

Nonostante i continui e pesanti disturbi fisici di cui era vittima, la 31enne racconta di essere stata continuamente ignorata dai medici che sostenevano stesse esagerando. Anche dopo essere crollata a terra per il dolore sul lavoro, i medici ai quali si era rivolta sostenevano con era nulla di serio e le fu diagnosticata una semplice sindrome dell'intestino irritabile.

Decisiva a questo punto è stata la sua decisione di mentire e raccontare effettivamente qualcosa di più grave. Quando i dolori si sono fatti insopportabili, infatti, ha deciso di mentire dicendo ai medici di aver visto del sangue nelle feci. Una decisione che si è rivelata giusta visto che solo a quel punto finalmente le fu chiesto di sottoporsi a degli accertamenti specifici da cui è emerso un cancro al colon allo stadio 4.

"Per anni ho sofferto di fortissimi dolori addominali, diarrea e stitichezza. La gente diceva che era solo una ‘roba da donne'. Quando finalmente ho parlato con un medico, mi ha detto che ero troppo giovane perché si trattasse di qualcosa di grave" ha raccontato la 31enne al Daily Mail, rivelando: "Ho dovuto mentire per farmi fare la colonscopia perché continuavano a dirmi che prima avevo bisogno di una prescrizione medica".

Quando infine le è stato diagnosticato, il tumore originato nell'intestino si era già diffuso al fegato e ai polmoni. Da allora, la donna è stata operata più volte e ha affrontato 24 cicli di chemioterapia e ora la sua condizione è considerata stabile. Dopo la sconvolgente diagnosi, la 31enne ha iniziato a esortare le persone di non ignorare i sintomi e di chiedere sempre altri consulti medici.