Governo Meloni, ok definitivo al Decreto Lavoro: “Creiamo opportunità, non assistenzialismo esasperato”. Il Pd sulla legge elettorale: “Maggioranza si sottrae al confronto”

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni, dopo gli attacchi di Donald Trump: Giorgia Meloni ha ribadito di non voler alimentare polemiche e ha assicurato che le relazioni tra Italia e Stati Uniti "non subiranno conseguenze".
Sul fronte interno, il governo ha ottenuto il via libera definitivo del Senato al Decreto Lavoro e al decreto Carburanti, due provvedimenti rivendicati dalla maggioranza come centrali per sostenere occupazione, imprese e famiglie.
Nel frattempo cresce la tensione sulla riforma della legge elettorale. Il Pd accusa la maggioranza di aver esaminato meno della metà degli emendamenti presentati e denuncia una "mancanza di confronto sui principali nodi politici del testo". Ad alimentare il dibattito nel campo del centrodestra sono arrivate anche le parole di Gianni Alemanno che, dopo essere uscito dal carcere di Rebibbia, ha invitato la presidente del Consiglio ad aprire un dialogo con Roberto Vannacci, sostenendo la necessità di "rafforzare e ampliare l'area sovranista in vista delle prossime sfide politiche ed elettorali".
Governo Meloni, tensione sulla legge elettorale: nuove critiche del Pd alla maggioranza
Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni e sul confronto politico che coinvolge maggioranza e opposizioni. Meloni ha cercato di chiudere il caso legato agli attacchi di Trump, spiegando che le tensioni degli ultimi giorni non avranno conseguenze sulle relazioni tra Italia e Usa. Sul piano interno, l'esecutivo incassa l'approvazione definitiva del Decreto Lavoro e del decreto Carburanti, mentre il dibattito si concentra sulla riforma della legge elettorale. Il Pd contesta il metodo seguito dalla maggioranza in Commissione, denunciando tempi ridotti e un confronto insufficiente sugli emendamenti ancora da esaminare. A far discutere sono anche le dichiarazioni di Gianni Alemanno che, dopo aver lasciato il carcere di Rebibbia, ha sollecitato un dialogo tra Meloni e Roberto Vannacci, riaprendo il dibattito sul futuro dell'area sovranista e sugli equilibri del centrodestra.