Scuola, in Emilia-Romagna si torna in classe il 31 agosto: a chi è rivolto il rientro anticipato e come funziona

Oltre ottomila bambini delle elementari in 42 Comuni emiliano-romagnoli rientreranno a scuola con due settimane d’anticipo. Niente lezioni tradizionali, ma attività ludiche e ricreative per aiutare i genitori lavoratori prima dell’inizio ufficiale del calendario scolastico.

Finiscono le ferie, chiudono i centri estivi tradizionali e la prima campanella di settembre è ancora lontana: per migliaia di famiglie con genitori lavoratori, le ultime due settimane di agosto rappresentano da sempre un rompicapo organizzativo ed economico. Per rispondere a questo bisogno concreto, l'Emilia-Romagna ha deciso di mettere in campo una misura innovativa. Dal 31 agosto prende il via un grande progetto pilota che vedrà riaprire in anticipo i plessi scolastici del territorio, accogliendo oltre ottomila alunni per un rientro "morbido" e decisamente alternativo. Vediamo nel dettaglio come è strutturata l'iniziativa, chi potrà usufruirne e quali sono i piani per il futuro.

A chi è rivolto il rientro anticipato

La sperimentazione è destinata ai bambini della scuola primaria, ovvero nella fascia d'età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Per questa prima fase di avvio, la misura non coprirà a tappeto l'intero territorio regionale, ma coinvolgerà 42 Comuni e Unioni di Comuni. Tra le realtà apripista figurano tutti i principali capoluoghi (da Bologna a Parma, passando per Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini e Cesena) affiancati da importanti aggregazioni locali come il Nuovo Circondario Imolese e le Unioni della Bassa Romagna, delle Terre d'Argine e della Romagna Faentina.

Come funziona: attività ricreative e zero lezioni

Chi immagina i bambini seduti tra i banchi a fare compiti o lezioni d'italiano e matematica si sbaglia. Nelle due settimane che precedono l'avvio formale della scuola (dal 31 agosto al 14 settembre), gli spazi scolastici ospiteranno esclusivamente:

Laboratori creativi e di espressione artistica;

e di espressione artistica; Attività sportive e motorie;

e motorie; Musica, giochi di gruppo e momenti di socializzazione.

L'altra grande novità riguarda chi gestirà queste giornate: gli insegnanti e il personale ATA sono completamente esonerati. La Regione ha infatti voluto evitare di gravare sul personale della scuola. La gestione delle attività sarà curata direttamente dai singoli Comuni in sinergia con la rete del terzo settore, coinvolgendo associazioni culturali, realtà sportive ed enti educativi locali.

Perché è stata pensata e la gestione dei costi

L'idea nasce dalla volontà di risolvere una criticità nota a tutti i genitori: la copertura del periodo "vuoto" tra la fine delle vacanze e la ripresa delle lezioni. Modificare il calendario scolastico ufficiale sarebbe stato un percorso complesso e ricco di ostacoli burocratici; la Regione ha quindi preferito percorrere una strada diversa, trasformando le scuole primarie in centri di aggregazione protetti e stimolanti.

Per quanto riguarda l'organizzazione e gli eventuali costi, la Regione ha garantito la massima flessibilità ai Municipi coinvolti. Ciascun Comune definisce gli orari e la struttura del servizio in base alle proprie disponibilità, offrendo alle famiglie un'alternativa sicura, qualificata e decisamente più accessibile rispetto ai canali privati.

Quando diventerà una misura fissa

I numeri di questo primo test indicano già un successo di partecipazione che l'assessorato regionale all'Istruzione ha definito "straordinario". Per questo motivo, l'obiettivo della giunta regionale è far sì che l'esperimento non resti un caso isolato. Il percorso è già tracciato: la misura verrà inserita ufficialmente nella legge regionale per il sostegno alla genitorialità entro dicembre. L'obiettivo finale è quello di rendere il rientro anticipato un servizio strutturale e permanente a partire da settembre 2027, garantendo così a tutte le famiglie emiliano-romagnole una certezza in più per la gestione dei propri figli alla fine di ogni estate.