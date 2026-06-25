Il nuovo portale online della polizia per le multe stradali: come pagare o contestare tutte le sanzioni

È online il nuovo portale lanciato dalla polizia di stato per consultare le multe stradali, leggere i verbali, contestare le sanzioni oppure pagarle tramite un collegamento diretto con PagoPA. Si può accedere con Spid o Cie. Il nuovo servizio permette di controllare tutte le eventuali multe senza documenti cartacei.

Immagine di repertorio.

Cambia il modo in cui si possono gestire le multe stradali. Non più verbali cartacei spediti per posta, o rinvii a siti specifici delle singole amministrazioni comunali: un unico portale online, gestito dalla polizia di Stato, a cui accedere con Spid o Carta d'identità elettronica (Cie). Il sito è già online e permette di consultare anche le multe del passato, ma solo fino al 4 ottobre 2025. È possibile consultare i verbali, guardare le foto (quando si tratta di un autovelox), pagare direttamente oppure avviare la procedura per contestare la sanzione.

Come usare il portale online della polizia di Stato per pagare le multe

Per accedere al portale online delle multe è sufficiente andare sulla pagina dedicata e cliccare Accedi all'area personale. Qui si può scegliere di utilizzare Spid o Carta d'identità elettronica (Cie). Una volta all'interno, si trova subito l'elenco delle sanzioni.

Se ci sono diverse multe, si può cercare quella specifica inserendo il codice del verbale, oppure il reparto accertatore, cioè l'ufficio specifico (ad esempio la polizia stradale, i carabinieri, la polizia locale…) che ha fatto la multa. Ancora, si può cercare in base alla data. A proposito: sul sito sono disponibili non solo tutte le sanzioni elevate da oggi in avanti, ma anche quelle effettuate negli scorsi mesi. In particolare, dal 4 ottobre 2025 in avanti.

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Una volta individuata la multa, in allegato vi si trova il verbale. Questo permette di capire, tra le altre cose, quale illecito viene contestato nel dettaglio. Il versamento, poi, è piuttosto semplice. Il portale è collegato direttamente con PagoPA, la piattaforma della pubblica amministrazione che consente di effettuare pagamenti online. Dunque, si può risolvere subito la pratica pagando tramite gli strumenti online consentiti.

Se la multa è più grave, e oltre al pagamento di una certa somma richiede di togliere punti dalla patente, si può comunque chiudere subito l'iter. Dal portale è possibile indicare chi era al guidate in quel momento, e quindi da quale patente vanno decurtati i punti.

Foto degli autovelox e multe da contestare

Ci sono dei casi specifici in cui il portale offre delle funzioni apposite che possono semplificare la vita degli autisti. Per esempio, nel caso di una multa fatta con autovelox o comunque con i sistemi di rilevazione della velocità. Direttamente dal sito si potrà fare una richiesta di accesso agli atti per vedere la foto scattata dall'autovelox.

Questa è una possibilità che i cittadini hanno da tempo, ma che prima richiedeva una procedura più macchinosa. Alcuni Comuni danno la possibilità di vedere le immagini direttamente dal proprio sito, ma non tutti. In altri casi, era necessario inviare delle apposite richieste tramite Pec, o anche andare di persona nella sede del reparto che aveva fatto la multa. Ora, invece, è possibile vederla in pochi passaggi. Questo permette, ad esempio, di assicurarsi che la targa sia giusta; o che nella foto non ci siano altre auto che potrebbero aver fatto scattare il rilevatore.

In più, naturalmente, il portale non dà solo la possibilità di pagare la multa, ma anche quella di contestarla. Se c'è qualcosa che non torna nelle informazioni allegate – l'infrazione accertata, la targa dell'auto, le modalità o le tempistiche… – è sempre possibile impugnare la sanzione.