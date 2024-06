video suggerito

Perché il principe George non ha partecipato al Royal Wedding del duca di Westminster Il principe George, che inizialmente doveva svolgere il ruolo di paggetto, non ha partecipato al matrimonio del padrino, il duca di Westminster, uno degli eventi più attesi dell’anno: la spiegazione dopo tanti rumors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Gli sposi e il principe George

Annunciato inizialmente come paggetto, il principe George non ha partecipato al Royal Wedding dell'anno, quello del duca di Westminster, Hugh Grosvenor, con Olivia Henson. Il duca, infatti, è stato il padrino del piccolo principino essendo molto legato al padre William e allo zio Harry. Il principe del Galles ha partecipato da solo senza la moglie Kate e i tre figli, ricoprendo il ruolo di usciere durante la cerimonia ufficiale. Subito dopo la cerimonia, i rumors sulla assenza di George si sono diffusi sui social, dando il via a una serie di supposizioni e possibili spiegazioni.

Il principe William al matrimonio

Perché George non era al matrimonio

Dopo aver fatto il paggetto all'Incoronazione del nonno, Re Carlo III, il principe George doveva ricoprire lo stesso ruolo al Royal Wedding del padrino. Tra i 400 invitati nella cattedrale di Chester, però, non era presente l'erede al treno scatenando supposizioni sulla sua assenza. In realtà, la motivazione sembrerebbe essere molto semplice: il matrimonio si è svolto in un giorno di scuola, invece che di sabato, e George non poteva mancare. Lo stesso principe William aveva raccontato che la figlia, la principessa Charlotte, non avrebbe potuto prendere parte al matrimonio per via degli impegni scolastici.

Il principe George

Altri esperti della Corona aggiungono anche che l'assenza della madre, Kate Middleton, che sta ancora affrontando le cure dopo che le è stato diagnosticata una forma di cancro, potrebbe aver fatto si che i principini, George incluso, rimanessero a casa. Un'assenza che ha fatto sicuramente scalpore visto il legame del principino con il padrino, non soltanto dovuto al battesimo ma anche al legame formativo che si è instaurato tra i due negli anni.

Gli sposi