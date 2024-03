Perché il principe Louis ha lasciato l’incoronazione di re Carlo in anticipo Il figlio più piccolo di William e Kate non partecipa sempre alle cerimonie ufficiali, complice il suo carattere esuberante e la sua giovane età che non lo rendono adatto a riti molto lunghi. Il principe Louis non ha presenziato ai funerali di Elisabetta II e il giorno in cui il nonno è stato incoronato è “fuggito” a metà funzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe Louis e la principessa Charlotte il giorno dell'incoronazione

Il principe Louis è famoso per la sua esuberanza e la sua vivacità. Il piccolo di casa Wales non ha preso parte a molti impegni pubblici e quando lo ha fatto ha dato spettacolo conquistando il cuore dei sudditi. Tra le sue apparizioni si ricordano le smorfie durante il Trooping the Colour e durante i festeggiamenti per il giubileo di platino della regina Elisabetta.

Il principe Louis e la principessa Charlotte il giorno dell'incoronazione

Essendo ancora molto giovane, il principe Louis partecipa solo alle cerimonie più importanti, e l'incoronazione di re Carlo è stata una di queste. Non è passato inosservata, però, la sua assenza a metà della funzione, per poi ricomparire verso la fine e uscire dall'Abbazia di Westminster assieme a tutta la famiglia. Ma perché il principe si è perso parte del rito? E dove è stato del frattempo.

Il principe William, la principessa Charlotte, il principe Louis e Kate Middleton il giorno dell'incoronazione di Carlo III

Il principe Louis, un'assenza programmata

William e Kate sono arrivati aell'Abbazia di Westminster assieme ai figli Charlotte e Louis, mentre George era impegnato come paggetto del nonno. Il figlio più piccolo dei principi del Galles è entrato nella chiesa mano nella mano con la sorellina e ha percorso la navata in maniera molto composta. La funzione aveva una durata di due ore e non era adatta a un bambino di appena cinque anni, per cui era stato deciso che nel momento in cui avesse iniziato ad annoiarsi avrebbe potuto allontanarsi assieme alla tata Maria Teresa Turrion Borrallo che affianca la famiglia da quando George ha pochi mesi.

Kater Middleton e il principe Louis

Louis non è abituato a impegni ufficiali così lunghi, infatti non ha preso parte ai funerali di Elisabetta II che si sono tenuti a settembre 2022; appena iniziata la cerimonia di incoronazione di Carlo III è stato visto sbadigliare e parlare con la sorella, indicandole scene o oggetti interessanti. Non appena ha iniziato a spazientirsi troppo al piccolo è stato permesso di assentarsi, in modo da lasciarlo riposare e distrarre. È tornato poi per il gran finale e per riunirsi con l'intera famiglia nel giro in carrozza, regalando momenti simpatici anche in questa occasione.

La famiglia reale il giorno dell'incoronazione