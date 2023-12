Vanessa Incontrada a Zelig sceglie l’intramontabile total black con maxi scollatura Nella seconda puntata di Zelig, del 30 novembre, Vanessa Incontrada ha puntato sull’intramontabile eleganza del nero: abito a sirena con maxi scollatura a V.

A cura di Giusy Dente

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: colleghi nel lavoro, amici nella vita. La chiave del loro successo di coppia sul piccolo schermo, il fatto che siano così amati e che riescano a creare sempre un'atmosfera di festa insieme, è dovuto proprio al loro profondo legame. Sono due volti storici di Zelig: quando si pensa allo storico programma vengono immediatamente in mente loro, che hanno regalato tantissime risate al pubblico negli anni che li hanno visti al timone. E difatti sono tornati alla conduzione anche quest'anno, circondati da tanti comici vecchi e nuovi.

Vanessa Incontrada a Zelig

Vanessa Incontrada torna a Zelig

La conduttrice è molto legata a Zelig, programma che le ha regalato molte soddisfazioni professionali. Lei, a sua volta, sul palco riesce a dare il meglio con grande naturalezza, divertendosi e lasciandosi coinvolgere: il pubblico, infatti, la ama moltissimo in questo ruolo. E ama moltissimo vederla accanto a Claudio Bisio. I due sono una coppia longeva e consolidata. La prima presenza di Vanessa Incontrada nello show, nel lontano 2004, era stata proprio al fianco del comico. Poi sono stati riconfermati consecutivamente fino al 2010. Nel 2021 sono tornati, per celebrare il 25esimo compleanno del programma. Ora Zelig è nuovamente in palinsesto con una nuova edizione.

Vanessa Incontrada a Zelig

Il look di Vanessa Incontrada nella seconda puntata

Dopo il debutto in rosso, nella prima puntata dello show, Vanessa Incontrada è passata all'intramontabile nero. La conduttrice ha uno stile semplice, punta spesso sul monocromatico e ama i tubini aderenti. La scelta, per la seconda puntata dello show andata in onda giovedì 30 novembre, è caduta su un abito lungo con ampia scollatura a V e silhouette leggermente a sirena. Per tornare in prima serata, la conduttrice ci ha anche dato un taglio: ha cambiato hair look, stupendo con un caschetto mosso che le incornicia il viso in modo sbarazzino, perfettamente in linea con la sua personalità spumeggiante.

Vanessa Incontrada in total black