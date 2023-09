Vanessa Incontrada cambia look: taglia i capelli e sfoggia il caschetto mosso In vista del ritorno in tv con Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada ha cambiato hair look.

Il pubblico ha ritrovato Vanessa Incontrada sul piccolo schermo al timone di Tim Music Awards. Quest'anno la conduttrice ha puntato tutto sul colore: outfit in nuance pop e fluo, sgargianti e vitaminiche, perfettamente allineate al carattere solare che tutti amano di lei. Quale sarà il prossimo impegno professionale della conduttrice tv? Intanto per affrontare l'autunno ha scelto una nuova acconciatura sbarazzina.

A differenza di altre colleghe del mondo dello spettacolo, Vanessa Incontrada è poco attiva sui social. La conduttrice ama condividere con i fan soprattutto ciò che riguarda il lavoro e raramente espone la vita privata e gli affetti. Non a caso il figlio è sempre poco presente. Lei è un personaggio pubblico molto amato, ma sa quanto i social possano distorcere la realtà. Proprio di recente ha espresso il suo rammarico per le voci di una possibile gravidanza circolate online, che ha smentito. "Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra", ha detto a La Stampa. In vista di nuovi impegni di lavoro, la conduttrice ha cambiato hair look e lo ha mostrato ai follower.

Dopo l'esperienza dei Tim Music Awards all'Arena di Verona, Vanessa Incontrada è tornata sui social con un nuovo taglio di capelli. La conduttrice presto sarà in tv di nuovo: sarà per il terzo anno consecutivo a Striscia la Notizia con Alessandro Siani, dal 25 settembre. Forse anche per questo ha voluto rinnovare un po' l'immagine, optando per un hair look più fresco e sbarazzino. La conduttrice inaugura l'autunno con un caschetto corto che le incornicia il viso e lo rende radioso.