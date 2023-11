Vanessa Incontrada torna a Zelig in rosso fuoco: è la diva della serata con l’abito aderente Zelig è tornato. Alla conduzione della nuova edizione ci sono Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Look total red e nuova acconciatura per la conduttrice.

Zelig è uno dei programmi più amati e longevi della televisione italiana, che a distanza di 25 anni continua a far ridere e intrattenere il pubblico. Lo show cult degli anni 2000 ha lanciato grandi comici come Checco Zalone, Ale e Franz, I Fichi d'India e ogni volta che torna in tv è una festa. Il successo è legato anche ai volti iconici della conduzione. In tanti sono stati al timone dello show, ma tra le coppie più amate c'è senza dubbio quella consolidatissima composta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Proprio a loro, infatti, è stata affidata la nuova edizione, che ha debuttato giovedì 23 novembre in prima serata su Canale 5.

Zelig e Vanessa Incontrada, una lunga storia d'amore

La prima presenza di Vanessa Incontrada nel programma risale all'ottava edizione di Zelig Circus, nel 2004, affiancata proprio da Claudio Bisio, con cui ha fatto coppia fissa sul piccolo schermo fino al 2010. Poi la conduzione è cambiata fino al 2016, ultimo anno di messa in onda dello show. Nel 2021 Zelig è tornato in palinsesto per la gioia dei fan e un'occasione così importante, il 25esimo anniversario, non poteva non vedere al timone la coppia più affiatata di tutte. Ecco quindi di nuovo insieme Bisio e Incontrada: un ritorno al passato che ha fatto subito breccia nei cuori dei telespettatori. La conduttrice ha uno stile semplice, femminile ed elegante. Sicuramente ha una predilezione per i tubini, che difatti sono stati un must dei suoi outfit di scena in questi anni, uniti a blazer oversize, tailleur, bluse. Per la prima puntata di Zelig del 2023 ha puntato su un abito aderente, sfoggiando anche il nuovo taglio di capelli.

Vanessa Incontrada in rosso a Zelig

Look da diva per Vanessa Incontrada, che ha sfoggiato un elegantissimo total red sul palco di Zelig incantando il pubblico. La conduttrice ha scelto un abito lungo e aderente, con gonna leggermente svasata, maniche lunghe e scollatura rettangolare. Rosso anche il rossetto, un make-up semplice e naturale con focus appunto sulle labbra. La conduttrice per il ritorno in tv ha anche cambiato hair look, un caschetto corto con punte mosse, per un effetto morbido e sofisticato. Cosa indosserà nelle prossime puntate?

