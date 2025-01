Vanessa Incontrada a Zelig è una principessa vestita di nero con le spalle nude

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Vanessa Incontrada nella seconda puntata di Zelig

Che Zelig sarebbe, senza la coppia Claudio Bisio – Vanessa Incontrada? I due conduttori sono amatissimi dal pubblico e insieme hanno fatto la storia del programma, uno dei più fortunati dei palinsesti televisivi: la prima edizione risale addirittura al 1996. Loro sono stati al timone per 13 edizioni: dal 2004 al 2010, poi nuovamente dal 2021 a oggi. L'edizione attualmente in corso ha debuttato su Canale 5 mercoledì 15 gennaio e sono in programma tre appuntamenti, sempre in prima serata. La padrona di casa sembra abbia scelto il nero, come filo conduttore dei suoi elegantissimi look da palcoscenico.

Lo stile di Vanessa Incontrada

Zelig è il festival della comicità, programma molto caro a Vanessa Incontrada: è cresciuta su quel palco, costruendo parallelamente anche una carriera di attrice, oltre che di conduttrice. Negli anni si è affermata come uno dei volti più amati del panorama televisivo. Al pubblico piace la sua simpatia, la sua ironia, piace la sua bellezza acqua e sapone. È una donna che predilige look eleganti nella loro semplicità, che esaltano la femminilità senza ostentare.

Vanessa Incontrada in Antonio Riva, scarpe Gianvito Rossi

I capi must del suo guardaroba sono i tubini, le gonne a matita abbinate a bluse morbide, i tailleur dal taglio mannish, gli abiti fascianti, con ampie scollature a V o che lasciano le spalle nude. Punta il più delle volte sul monocromatico, spaziando poi tra stampe floreali e animalier. Sicuramente è il nero il suo colore preferito, che sfoggia soprattutto nelle occasioni speciali, come il palco di Zelig.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Il look di Vanessa Incontrada nella seconda puntata

Dopo il debutto in total black, Vanessa Incontrada ha scelto nuovamente l'intramontabile eleganza del nero per la seconda puntata del programma. Abito principesco per lei, un modello che lascia le spalle scoperte, con gonna ampia semitrasparente dalla silhouette morbida. È un modello firmato Antonio Riva Milano, a cui ha abbinato un paio di sandali argentati scintillanti di Gianvito Rossi. Lasciando libera la scollatura, ha aggiunto degli orecchini come unico tocco prezioso di luce. Si è affidata nuovamente al brand della puntata precedente, quando ha sfoggiato un paio da oltre 20 mila euro. Sono anche stavolta orecchini firmati Gismondi 1754. La conduttrice non sbaglia un colpo e ha fatto ancora centro con questo outfit.