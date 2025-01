video suggerito

Vanessa Incontrada torna a Zelig: prima puntata in nero con orecchini da oltre 20mila euro Ieri sera è partita una nuova edizione di Zelig e Vanessa Incontrada è ancora al timone dello show insieme all’amico e collega Claudio Bisio. Chi ha firmato il suo look nero con orecchini a spirale della prima puntata? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è partita una nuova edizione di Zelig, lo show di Canale 5 che da anni intrattiene il pubblico con innumerevoli sketch comici. Alla guida della trasmissione non poteva che essere riconfermata la storica e amatissima coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ormai legati da una profonda amicizia che va oltre il semplice rapporto professionale. La conduttrice, in particolare, è letteralmente cresciuta sul palco di Mediaset, basti pensare che aveva poco più di 20 anni quando ha debuttato al timone dello show. Nonostante il passare del tempo, non ha perso l'ironia e la bellezza che da sempre la contraddistinguono, anzi, continua a incantare tutti col suo fascino solare e la sua energia. Cosa ha indossato per il gran ritorno a Zelig?

Chi ha vestito Vanessa Incontrada nella prima puntata di Zelig

Per la prima puntata della nuova edizione di Zelig Vanessa Incontrada ha curato il suo look nei minimi dettagli, apparendo chic, glamour e sensuale. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black con un lungo abito di Antonio Riva. Si tratta di un modello dalla linea sinuosa e fasciante, con la gonna a sirena e il bustier con lo scollo a V e le spalline cut-out di raso. Sul sito ufficiale del brand non c'è traccia del vestito, dunque con ogni probabilità si tratta di un custom-made realizzato appositamente per Vanessa per il debutto su Canale 5. Nel suo look naturalmente non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, diventati uno dei tratti distintivi del suo stile da palcoscenico.

Vanessa Incontrada in Antonio Riva

Gli orecchini a spirale di Vanessa Incontrada

I veri protagonisti dell'outfit di Vanessa a Zelig sono stati però gli orecchini maxi, soprattutto perché messi in risalto da un elegante raccolto dallo styling mosso e vaporoso. Si tratta di due pendenti rigidi in oro bianco dalla forma a spirale, sono firmati Gismondi 1754 e fanno parte della collezione Genesi.

Orecchini Genesi di Gismondi 1754

Decorati con delle foglioline di diamanti scintillanti che richiamano l'infinito della natura, hanno aggiunto un tocco di luminosità al look dark della conduttrice. Sul sito della Maison lo stesso modello non è in vendita, il più simile è quello realizzato in ceramica bianca e diamanti, il cui prezzo è di 22.160 euro. In quanti prenderanno ispirazione da Vanessa per i loro prossimi look invernali?