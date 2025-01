video suggerito

Vanessa Incontrada chiude Zelig in rosso: ultima puntata con spalle scoperte e orecchini di diamanti Zelig è arrivato alla sua ultima puntata: cosa ha indossato Vanessa Incontrada per chiudere la nuova edizione del programma? Ecco tutti i dettagli del look total red.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, venerdì 29 gennaio, va in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Zelig, lo show comico che ha visto tornare ancora una volta in tv l'amatissima coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. I due hanno dimostrato che, nonostante il tempo che passa, continuano a essere uniti e affiatati, tanto che a primo impatto non si direbbe che sia passato oltre un decennio dal loro debutto professionale fianco a fianco. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la conduttrice, che nella nuova edizione del programma non ha esitato a dare il meglio di lei in fatto di stile. Se nelle scorse settimane aveva scelto l'eleganza senza tempo del nero, ora ha deciso di chiudere "col botto".

Chi ha curato lo stile di Vanessa Incontrada a Zelig

Nelle prime due puntate di Zelig Vanessa Incontrada si era trasformata in una diva dark, spaziando tra una lunga sirena con cut-out sulle spalline e un maxi abito da sera con scollo a barca. Per l'appuntamento finale con lo show ha pensato bene di cambiare registro, infuocando il palco in un vitaminico rosso. Seguita dalla fidata stylist Gaia Fraschini, ha scelto un nuovo look di Antonio Riva, lo stilista che ha curato il suo armadio per questa recente esperienza su Canale 5. Il vestito è con la gonna lunga, lo scollo a barca con due spalline che cadono sulle braccia e un drappeggio sul davanti, ma a fare la differenza è il colore acceso che ha messo ancora più in risalto la sua bellezza naturale.

Vanessa Incontrada con gli orecchini di diamanti

Per completare il tutto Vanessa Incontrada non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo e a un tocco scintillante con dei maxi orecchini (ormai diventati il tratto distintivo del suo stile). Anche questa volta i pendenti sono firmati Gismondi 1754: sono oversize e ricoperti di diamanti bianchi. Niente collier, ha preferito tenere il collo nudo, così da lasciare in risalto le spalle nude. Per quanto riguarda l'acconciatura, invece, ha optato per una piega sciolta e ondulata. Make-up dai toni naturali, manicure a effetto nude e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice ha dato prova di essere una delle donne più energiche e solari della tv italiana.