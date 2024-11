video suggerito

Vanessa Incontrada torna in tv con Claudio Bisio: a Verissimo sfoggia il look autunnale color crema Vanessa Incontrada è tornata in tv e lo ha fatto al fianco di Claudio Bisio, il suo “partner in crime” con cui prossimamente condurrà ancora una volta Zelig. Cosa ha indossato per l’esclusiva ospitata a Verissimo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata domenicale di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che ormai da anni ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale ma che non ha rinunciato alla condizione di Silvia Toffanin. Tra i grandi protagonisti di questa settimana ci sono stati Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che, presentati al motto di "Attenti a quei due", hanno dato qualche anticipazione sul ritorno di Zelig, lo show che li ha resi tra le coppie più amate della tv e che prossimamente tornerà su Mediaset con degli spettacoli inediti. Cosa ha indossato Vanessa per un evento tanto importante?

Vanessa Incontrada è icona di eleganza

L'avevamo lasciata tra look comodi per la quotidianità e audaci cappotti leopardati per le copertine fashion, oggi ritroviamo Vanessa Incontrada in tv al fianco del suo "partner in crime" Claudio Bisio. I due hanno preso parte alla puntata domenicale di Verissimo per parlare della nuova edizione di Zelig che tornerà prossimamente su Canale 5 (che è già stata registrata nell'ultimo weekend al teatro degli Arcimboldi di Milano), ma è stata soprattutto la conduttrice ad attirare tutti i riflettori su di sé. Da sempre amante dell'eleganza senza tempo, anche questa volta ha scelto un look iper chic con cui è riuscita a mixare classe e glamour.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada a Verissimo

Il look con pencil skirt di Vanessa Incontrada

Per l'esclusivo ritorno in tv Vanessa Incontrada ha scelto un outfit basic ma allo stesso tempo super chic. Ha puntato tutto sui toni del crema abbinando una candida camicia di raso portata spuntata sul collo a una pencil skirt beige, un modello dalla silhouette fasciante con una cintura a contrasto che le ha segnato il punto vita.

Vanessa Incontrada in pencil skirt e camicia di raso

Non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, anzi, ha sfoggiato un paio di décolleté color nude che hanno aggiunto un ulteriore tocco glamour al total look. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto sia le lunghezze extre (raggiunte con le extension) che il biondo a cui è tornata qualche mese fa. In quanti non vedono l'ora di ammirare Vanessa in tv ancora una volta sul palco di Zelig?