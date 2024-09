video suggerito

Vanessa Incontrada in versione comoda non rinuncia alle griffe: quanto vale il look col maxi cardigan Vanessa Incontrada si serve dei social per documentare la sua normale quotidianità ed è proprio lì che ha mostrato un adorabile look cozy scelto per la quotidianità: ecco quanto valgono gli accessori griffati che ha sfoggiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vanessa Incontrada è tornata in tv qualche settimana fa per condurre i Tim Music Award 2024 e, come già successo negli scorsi anni, ha incantato il pubblico con la sua bellezza e con la sua simpatia. Sul palco ha sempre abituato i fan a dei look chic e glamour fatti di tubini aderenti, completi mannish e maxi cappotti alla moda, ma cosa indossa nella quotidianità? È lei stessa a rivelarlo sui social, dove posta regolarmente dei ritratti della sua normale routine. Proprio nelle ultime ore lo ha fatto ancora, mostrandosi in una insolita versione comoda e casual mentre si gode una giornata di sole in compagnia della cagnolina Gina. In quanti hanno notato che il suo outfit cozy nasconde dei dettagli griffati?

Il look cozy di Vanessa Incontrada

Al motto di "Inseparabili" (con tanto di emoticon a forma di cuore), Vanessa Incontrada si è lasciata immortalare con il barboncino Gianna seduta sulle gambe mentre ammira un meraviglioso panorama marino in una giornata di sole. Quale migliore occasione di questa per concedersi un look comodo ma allo stesso tempo glamour. La conduttrice ha lasciato a casa gli abiti da sera, ha preferito lasciare spazio allo stile casual ma non per questo ha rinunciato alle griffe. Ha indossato un paio di pantaloni neri oversize e un maxi cardigan di lana azzurra a costine, per la precisione un modello firmato Louis Vuitton arricchito da una fibbietta di pelle a stampa Monogram applicata sulla manica. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison un modello simile (ma senza il dettaglio logato e iconico) viene venduto a 1.900 euro.

Vanessa Incontrada col cardigan Louis Vuitton

Vanessa Incontrada con gli occhiali a mascherina

A completare il look cozy di Vanessa Incontrada è stato un altro accessorio griffato: un paio di occhiali da sole a mascherina total black con la parte alta della montatura "tagliata". Gli appassionati di moda di sicuro li avranno riconociuti, sono i Fendi Way in acetato nero (con il logo in bella vista sulle stanghette laterali), il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 320 euro.

Occhiali Fendi

Niente pieghe sofisticate, ha preferito tenere i capelli (ora lunghissimi e biondi) legati in una treccia bassa e laterale. Make-up naturale con un tocco di rossetto rosso, sorriso stampato sulle labbra e aria serena: la conduttrice non potrebbe essere più felice e a dimostrarlo è il suo aspetto raggiante.