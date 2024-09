Vanessa Incontrada cambia look: capelli biondi ed extension a poche ore dal ritorno in tv

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Vanessa Incontrada tornerà in tv tra poche ore in occasione dei TIM Music Awards 2024, i premi annuali che vengono assegnati agli artisti che sono riusciti a spopolare con i loro tormentoni durante l'estate: sarà ancora una volta affiancata alla conduzione da Carlo Conti e di sicuro riuscirà a incantare tutti con la sua bellezza e la sua simpatia. Come si sta preparando all'evento? Lo ha documentato sui social, dove si è mostrata alle prese con un drastico cambio look dalla parrucchiera di fiducia: ecco la nuova acconciatura con cui ha intenzione di dare il via all'autunno.

I capelli extra long di Vanessa Incontrada

Manca poco all'inizio dell'autunno e Vanessa Incontrada ha pensato bene di fare visita alla parrucchiera di fiducia per rivoluzionare l'hair look, così da cominciare con stile la nuova stagione. Come documentato sui social, ha preso appuntamento con Irene Greco (che ha un salone di bellezza a Milano) e ha poi mostrato il risultato finale in alcuni selfie. Se fino a qualche giorno fa sfoggiava un caschetto alle spalle sui toni dell'oro ma con le radici leggermente più scure, ora le cose sono cambiate. Servendosi di alcune extension, ha reso la chioma molto più lunga e fluente: le arriva sotto al seno e, complici le onde definite, dà vita a un vero e proprio effetto sirena.

Vanessa Incontrada con Irene Greco

Vanessa Incontrada sceglie le sfumature bionde per l'autunno

Vanessa Incontrada non intervenuta solo sulle lunghezze, ha anche fatto qualche piccolo cambiamento al colore. Sarà perché il sole e la salsedine avevano rovinato la tinta o perché semplicemente aveva un piccolo desiderio di rivoluzione, ma la cosa certa è che per dare il via all'autunno ha puntato su un biondo molto chiaro, aggiungendo dei colpi di luce molto evidenti che partono fin dalle radici. Sorriso smagliante, abbronzatura dorata e lentiggini sul naso in evidenza: in questa nuova versione Vanessa è meravigliosa e raggiante. In quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco di luminosità all'autunno?

Il nuovo look di Vanessa Incontrada