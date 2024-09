video suggerito

Vanessa Incontrada come una diva: il suo cappotto leopardato è il must dell'autunno 2024 Vanessa Incontrada continua a essere super attiva sui social dopo il recente ritorno in tv. È proprio sul suo profilo che ha postato la foto di uno shooting fashion, rivelando quale sarà l'accessorio must del prossimo autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Vanessa Incontrada si sta godendo il successo del suo recente ritorno in tv. Lo scorso weekend è stata al timone dei Tim Music Awards, l'evento annuale che premia i tormentoni dell'estate, e sul palco ha incantato tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia, puntando tutto su un inedito hair look dalle lunghezze extra e sull'eleganza senza tempo del tubino nero. Ora continua a essere super attiva sui social ed è proprio lì che ha documentato un nuovo e importante traguardo: ha posato per Fab! e ha rivelato il suo animo "felino" con quello che si preannuncia l'accessorio must dell'autunno 2024. Di cosa si tratta? Del cappotto leopardato.

Il look dark e animalier di Vanessa Incontrada

Al motto di "Corazón felino", Vanessa Incontrada ha spoilerato il look scelto per l'esclusivo shooting realizzato per Fab!. Nello scatto all'insegna del glamour ha posato sullo sfondo di una meravigliosa piscina, rivelando il suo animo da diva contemporanea che non ha paura di osare. Ha indossato un abito midi dalla scollatura generosa con una cintura che le ha segnato il punto vita: sebbene non abbia rinunciato al classico nero, ha messo in evidenza le gambe con un maxi spacco laterale. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di vernice, una collana a catena al collo e un paio di occhiali da sole scuri e maxi. Per quanto riguarda i capelli, li ha portati tirati all'indietro col gel, seguendo il trend dei wet hair.

Vanessa Incontrada è icona fashion

A fare la differenza nel look "da copertina" di Vanessa Incontrada è stato il soprabito. Ha abbinato il vestito dark a un esuberante cappotto leopardato, un modello oversize lungo fin sotto alle ginocchia (che sembra essere quello della collezione firmata da Kim Kardashian per Dolce&Gabbana), la cui particolarità sta nel fatto che è decorato all-over con l'iconica stampa animalier sui toni del nero e oro. La conduttrice ha così anticipato uno dei trend che di sicuro diventeranno super gettonati in autunno. Il cappotto leopard è glamour, ha carattere e non passa assolutamente inosservato: scommettiamo che saranno moltissime quelle che lo useranno per aggiungere un tocco appariscente alle prime giornate grigie dell'anno?