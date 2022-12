Vanessa Incontrada, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la conduttrice di Zelig Ricordate Vanessa Incontrada agli esordi? Ha raggiunto il successo da giovanissima e da allora per lei la carriera è stata in continua ascesa. Il suo aspetto è molto cambiato con gli anni, soprattutto perché è diventata mamma di Isal. Nonostante la trasformazione, la spagnola continua a essere un’indiscussa icona di bellezza.

Ricordate com'era Vanessa Incontrada agli esordi della sua carriera? È arrivata in Italia a poco più di 20 anni e da allora di strada ne ha fatta, diventando una delle conduttrici più amate del nostro paese grazie alla sua simpatia travolgente e al suo sorriso smagliante. Sebbene sia ormai naturalizzata italiana, non ha mai dimenticato le sue radici spagnole, anzi, ne parla con orgoglio ogni volta che può. Ha debuttato nello spettacolo come modella ma, complici la bellezza e l'ironia, è riuscita a diventare anche attrice e presentatrice, tanto da arrivare a essere protagonista delle prime serate televisive con programmi come Zelig e Striscia la Notizia. Da quando era giovane a oggi il suo aspetto è cambiato molto e non solo perché è diventata mamma di Isal, il figlio nato dalla relazione con il compagno Rossano Laurini, è anche maturata molto sia professionalmente che esteticamente. È spesso diventata vittima di body shaming, è stata accusata di essere ingrassata "troppo" rispetto al debutto in tv, anche se è evidente che la sua bellezza raggiante e naturale continua a non avere rivali.

Vanessa Incontrada dice no alla chirurgia

Sono passati più di 20 anni da quando Vanessa Incontrada ha fatto il suo debutto nella tv italiana, era il 1998 quando ha esordito su Italia 1 con il programma Super e da allora inevitabilmente anche il suo aspetto è cambiato. All'epoca aveva da poco superato la maggiore età e il suo viso e il suo corpo erano quelli di una ragazzina: portava i capelli castani e ricci ma a contraddistinguerla c'era sempre il sorriso raggiante che ancora oggi la caratterizza.

Vanessa Incontrada nel 2001

Il dettaglio che la rende davvero meravigliosa? Non è mai ricorsa alla chirurgia estetica ed è orgogliosa di essere rimasta naturale, anche se non condanna coloro che correggono i difetti con dei ritocchini. A proposito della chirurgia ha infatti dichiarato: “Se un difetto ti fa stare male, perché non usarla? L’importante è non volere raggiungere la perfezione. L’imperfezione non va cancellata: rende una donna bella, sensuale”.

Vanessa Incontrada da giovane

Nonostante gli anni passino e i primi segni del tempo comincino a comparire, la spagnola non ha perso il suo innato fascino e a dimostrarlo sono le numerose foto in versione acqua e sapone che posta sul suo profilo Instagram, dove non ha mai avuto paura di immortalare il suo viso "al naturale" (con tanto di lentiggini in primo piano).

Vanessa Incontrada ai tempi della prima edizione di Zelig

Vanessa Incontrada è icona di body positivity

La gravidanza ha cambiato in modo drastico il rapporto di Vanessa Incontrada con il suo corpo: basta confrontare una foto degli esordi con un qualsiasi scatto post-parto per rendersi conto della naturale trasformazione a cui è andata incontro.

Sebbene sia sempre meravigliosa, la cosa le ha provocato non poche sofferenze, soprattutto perché è stata spesso presa di mira sul web con attacchi e offese. In molti l'hanno accusata di essere "grassa" e di non essere più riuscita a tornare in forma come quando era ragazzina. Lei stessa a tal proposito ha spiegato: “Quando ero incinta sono ingrassata: per quei chili di troppo mi hanno massacrata, si sono scagliati contro di me quasi avessi commesso chissà quale peccato. Non ho mai capito perché. Ci ho sofferto tanto ma è normale che ci sia un’evoluzione”.

Vanessa Incontrada oggi

Insomma, nonostante il cambiamento, la conduttrice si accetta così com'è ed è proprio questa sicurezza in se stessa a renderla ancora più bella. Oggi Vanessa è una vera e propria icona di body positivity: il peso e la taglia non la rappresentano, va fiera delle sue curve e non perde occasione per esaltarle con abiti fascianti e tubini aderenti.