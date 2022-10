Vanessa Incontrada torna a Striscia la Notizia: cambia look coi capelli effetto bagnato Al bancone di Striscia la Notizia tornano Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Tailleur nero per la conduttrice, nella prima puntata del tg satirico.

A cura di Giusy Dente

Per Vanessa Incontrada è tempo di un nuovo impegno televisivo. Questa estate è stata protagonista dei palinsesti con la conduzione dei Tim Music Awards, assieme a Carlo Conti, ma è stata anche sul set della seconda stagione di Fosca Innocenti. Le riprese sono iniziate lo scorso maggio e i nuovi episodi andranno probabilmente in onda nella prima metà del 2023. Nel frattempo, i fan della conduttrice potranno ammirarla in tutta la sua bellezza e ironia, in uno dei programmi più amati e longevi di Mediaset: Striscia la Notizia.

Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia

Vanessa Incontrada torna alla conduzione del tg satirico assieme ad Alessandro Siani, una coppia che l'anno scorso ha riscosso molto successo. I due siederanno al popolare bancone fino al 22 ottobre. Antonio Ricci ha affidato a loro il compito di intrattenere gli italiani in modo leggero e divertente, ma senza dimenticare anche qualche spunto di riflessione. Vanessa Incontrada è una conduttrice amatissima per il suo carattere genuino e allegro: riesce a creare un clima di festa che mette tutti a proprio agio e che fa sentire gli spettatori a casa.

Non a caso, è uno dei volti più iconici di Zelig, programma che più di tutti ha messo in luce le sue doti ironiche e divertenti. Anche Striscia nelle prossime settimane le permetterà di mettere in luci queste qualità, con un compagni di viaggio con cui è in perfetta sintonia. Dell'attore partenopeo ha detto: "Sa lavorare benissimo in coppia, non è incentrato su se stesso. È di una generosità incredibile, sia nel lavoro che nel privato".

Il look del debutto

Vanessa Incontrada ha uno stile elegante e femminile, dove abbondano tubini fascianti, pantaloni a vita alta da abbinare a bluse morbide, gonne a matita e tailleur. È una donna che sa valorizzare il proprio corpo, un corpo che di recente ha attirato un'attenzione quasi morbosa. La conduttrice non è nuova al body shaming, ma ha imparato a gestire certe critiche e certi commenti con l'arma dell'indifferenza. Al body shaming oppone la body positivity di una donna forte e consapevole di sé, che in passato ha sofferto ma che non si è fatta abbattere dalla cattiveria.

Ha accettato che certi cambiamenti fanno parte della natura umana, soprattutto per una donna: si rispetta e si ama così com'è. Per la prima puntata a Striscia la Notizia ha puntato su un look intramontabile e di sicuro successo: un tailleur composto da giacca doppiopetto con dettaglio catena sulle tasche e pantaloni ampi. A differenza dei capelli lisci o mossi con cui siamo soliti vederla in tv, stavolta ha cambiato look: un'acconciatura a effetto bagnato, messa in risalto da un rossetto viola acceso.