Incontrada e Siani tornano a Striscia: “Alessandro è di una generosità incredibile” La conduttrice e attrice conferma il ritorno della coppia alla conduzione del programma di Canale 5, che ripartirà il 27 settembre proprio con Siani e Argentero.

A cura di Andrea Parrella

Erano stati la novità della scorsa stagione televisiva di Canale 5 e quest'anno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani si preparano a tornare dietro il bancone di Striscia La Notizia. La coppia aprirà la nuova edizione del programma ideato da Antonio Ricci, come la stessa Vanessa Incontrada ha confermato nella stessa intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha parlato di Giorgia Meloni, nel corso della quale ha parlato del rapporto speciale con il compagno di viaggio:

Alessandro sa lavorare benissimo in coppia, non è incentrato su se stesso. Ed è che così anche a luci spente, porta ogni giorno dolci a tutti, a tutto lo staff. Se dici che hai voglia di una bottiglia di vino, lui il giorno dopo ne porta quattro. E’ di una generosità incredibile, sia nel lavoro, sia nella vita privata.

Il ritorno della coppia su Canale 5

Un ritorno nonostante il debutto opaco della scorsa stagione, forse proprio motivato dalla non abitudine del pubblico di Striscia La Notizia per una coppia del tutto inedita. In quel frangente, infatti, gli ascolti non avevano sorriso del tutto al programma di Antonio Ricci, ininterrottamente in onda in quella fascia oraria su Canale 5 da circa un trentennio. Bisognerà capire se l'intesa della coppia troverà conferma anche nei risultati, vista la concorrenza feroce di un programma popolarissimo come è I Soliti Ignoti di Amadeus, in onda in contemporanea sulla prima rete del servizio pubblico.

Striscia riparte da Siani e Argentero

Ad aprire la stagione di Striscia La Notizia alla conduzione sarà proprio Alessandro Siani, in coppia con Luca Argentero, a partire da martedì 27 settembre. L'attore lascerà poi spazio a Vanessa Incontrada, che si appresta ad affrontare una stagione ricca di impegni. Archiviato l'impegno con i Music Awards del 9 e 10 settembre, tornerà proprio su Canale 5 sia alla conduzione di Zelig, di nuovo in onda dopo il ritorno di successo dello scorso anno, che con la fiction Fosca Innocenti.