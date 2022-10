Elodie arriva alle sfilate di Parigi in total black: cambia look coi capelli effetto bagnato Elodie è volata a Parigi per la Fashion Week, apparendo nel front-row della sfilata di Valentino al fianco di innumerevoli star internazionali. Per l’occasione ha puntato sul total black ma a fare la differenza sono stati i capelli effetto bagnato.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Paris Fashion Week è tra gli eventi glamour più attesi dell'anno e non solo per le sfilate delle grandi Maison internazionali, che in quest'occasione presentano le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023. Ad attirare le attenzioni dei media sono soprattutto le celebrities che seguono gli show direttamente dalle prime file. Al di là dei soliti volti noti della moda, da Chiara Ferragni a Kylie Jenner, tra le star volate nella capitale francese lo scorso weekend c'era anche Elodie. La cantante ha preso parte alla sfilata di Valentino, apparendo meravigliosa in versione dark nel front-row.

Elodie in versione dark

Quello della Maison Valentino era tra gli show più attesi della Settimana della Moda di Parigi e, tra colori accesi, loghi stampati sul viso e tessuti preziosi, la collezione Unboxing ha celebrato la diversità degli individui con degli abiti minimal ed essenziali. Elodie, che in più di un'occasione si è rivolta a Pierpaolo Piccioli per le sue apparizioni pubbliche, non poteva perdersi la sfilata andata in scena domenica ed è per questo che è volata a Parigi, posando nel front-row al fianco di star del calibro di Zendaya e Tina Kunakey. Per l'occasione ha puntato sul total black, abbinando un maglione traforato a dei micro shorts che hanno lasciato le gambe nude.

Elodie in Valentino

Il nuovo hair look di Elodie

Per completare il tutto Elodie ha scelto le iconiche scarpe con la maxi zeppa di Valentino e una pochette di pelle con le borchie della collezione Rockstud. A fare la differenza, però, sono stati i capelli. Da sempre la cantante ha dimostrato di essere una vera e propria trasformista in fatto di hair look ma solo nelle ultime ore ha sfoggiato un'acconciatura inedita: ha detto addio a raccolti e a extension, ha lasciato la chioma al naturale, aggiungendo un tocco glamour con l'effetto bagnato. Ha forse qualcosa da invidiare alle star internazionali?