Valentino sfila a Parigi: l’essenziale diventa simbolo di diversità Valentino ha presentato la collezione Unboxing per la Primavera/Estate 2023 alla Paris Fashion Week. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha abbandonato il suo rosa shocking simbolo di inclusione a una precisa comunità, ora è tornato all’essenzialità e così facendo ha celebrato la diversità.

Alla Paris Fashion Week non poteva mancare la Maison Valentino che, dopo aver sfilato con l'Haute Couture a Roma la scorsa estate, ora è tornata nella capitale francese, città che da sempre ha ospitato i suoi show. Se nella scorsa stagione il direttore creativo Pierpaolo Piccioli aveva invaso le passerelle con i suoi look total pink, ora è tornato all'essenzialità. Sebbene sia all'insegna delle diversità, la collezione Unboxing per la Primavera/Estate 2023 vuole essere davvero per tutti, dalle influencer alle donne comuni, a prova del fatto che la moda non è più un simbolo di appartenenza a una comunità ma un modo per lasciare emergere la propria individualità.

Pierpaolo Piccioli celebra l'inclusione con la diversità

La collezione Valentino Pink PP con i suoi outfit rosa shocking è ormai iconica e leggendaria, tanto che la nuance brevettata dal direttore creativo della Maison è diventata un simbolo di appartenenza a una comunità glamour e patinata. Per la Primavera/Estate 2023 Pierpaolo Piccioli ha pensato bene di realizzare qualcosa in antitesi col suo passato, ovvero una linea capace di esaltare l'invidualità di ogni persona, che diventa inclusiva perché lascia spazio alle diversità. Si chiama Unboxing ed è caratterizzata da un guardaroba contraddistinto da silhouette, proporzioni, geometrie, colori e forme tutte diverse, utili a realizzare dei capi individuali che diventano un tutt'uno col corpo di chi li indossa.

Valentino P/E 2023

La collezione Unboxing di Valentino

Le modelle di Valentino hanno sfilato sulle note delle canzoni di Erykah Badu a Carreu du Temple, dove è stato allestito uno spazio che sembrava essere una scatola nera, lo show si è poi concluso all'esterno sotto la pioggia battente e di fronte la folla in delirio. In passerella i bustier sono stati sostituiti dai body di lycra, gli abiti sono diventati maxi felpe, gli accessori logati sono arrivati a ricoprire anche il viso, i vestiti da sera in chiffon hanno sfilato al fianco dei completi mannish: l'obiettivo di Pierpaolo Piccioli era far trovare a chiunque qualcosa di proprio nella collezione. Per lo stilista la vera inclusività è proprio questa: rendere la moda sempre meno elitaria e aprirla alle esigenze e ai gusti grande pubblico, così che ognuno di noi possa trovare un capo capace di farlo sentire unico.

