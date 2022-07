Valentina Ferragni a Parigi per le sfilate: quanto costa l’hotel di lusso sulla Rive Gauche L?Alta Moda di Parigi è entrata nel vivo delle sfilate e per l’occasione Valentina Ferrani ha scelto di soggiornare in un hotel simbolo della Belle Époque parigina. Scopriamo quanto costa una notte nel lussuoso albergo.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni alla Parigi Fashion Week

È iniziata la Parigi Fashion Week Haute Couture e tutte le influencer di moda più famose sbarcano a Parigi. Valentina Ferragni ha scelto di seguire le sfilate della settimana della moda parigina da uno storico hotel di Parigi. Il soggiorno nella Ville Lumiére per la sorella di Chiara Ferragni è presso l'hotel Lvtetia Paris Rive Gauche, nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, che ha accolto i più grandi artisti del XX secolo da Ernest Hemingway a James Joyce, da Pablo Picasso a Henri Matisse. Vediamo quanto costa nell'unico grand hotel sulla Rive Gauche.

Il Lutetia Paris Rive Gauche, storico albergo parigino

Il Lvtetia, crocevia creativo dei più grandi artisti del XX secolo

Il Lvtetia Paris Rive Gauche è uno storico albergo parigino situato nel 6° arrondissement, sulla Rive Gauche. Fondato nel 1910 da Madame Boucicaut, proprietaria del grande magazzino Le Bon Marché per i suoi clienti più facoltosi, l'edifico è l'emblema dell'Art Déco nella Belle Époque parigina.

Il Salon Saint German del Lutetia Paris Rive Gauche che ha accolto grandi nomi della cultura

I più grandi artisti e scrittori del XX secolo sono passati per quest'iconico albergo: James Joyce scrisse qui l'Ulisse, Ernest Hemingway, Samuel Beckett, Saint-Exupéry erano soliti trascorrere lunghi soggiorni all'Hotel Lvtetia. Non solo la Parigi letteraria ma anche artistica con nomi come Picasso e Matisse che avevano una stanza al Lvtetia Paris Rive Gauche. E l'hotel è anche il luogo d'incontro di artisti, dalle star americane ai cantanti francesi come Serge Gainsbourg ed Eddy Mitchell.

Il panorama sulla tour Eiffel da Lvtetia Paris Rive Gauche

Quanto costa un soggiorno nella storia

Simbolo della Belle Époque parigina, il Lvtetia Paris Rive Gauche comprende 184 camere, di cui 47 suite, sale da pranzo dal fascino dell'Art Nouveau e un centro benessere da 700 metri quadrati, oltre alla vista mozzafiato sulla Tour Eiffel e alcuni dei luoghi più suggestivi di Parigi.

Il centro benessere del Lvtetia Paris Rive Gauche di Parigi

Valentina Ferragni ha scelto di trascorrere il suo soggiorno parigino in un luogo di creazione dove arte, filosofia, musica e politica si mescolano. Nel Palazzo dell'albergo si respira la storia dell'Europa di oltre un secolo. Non sappiamo in quale stanza o suite alloggi la sorella di Chiara Ferragni ma dormire al Lvtetia Paris Rive Gauche ha un costo base di 1440 euro a notte per la camera standard. Le suite, soprattutto quelle firmate da artisti e stilisti, hanno prezzi ben più elevati.