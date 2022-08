Vanessa Incontrada e gli attacchi sul peso: “Non mi feriscono, rispondo con l’indifferenza” Vanessa Incontrada su Vanity Fair rompe il silenzio sulla crisi con Rossano Laurini e ammette di guardare al futuro. Nessuna ferita per le polemiche sul body shaming: “Rispondo con indifferenza”. E al dibattito innescato da Giorgia Meloni aggiunge: “Temi come omosessualità e aborto nel 2022 mi lasciano sbigottita”.

A cura di Giulia Turco

Vanessa Incontrada rompe il silenzio. Un tempo durante il quale l’attrice si è dedicata alla sua vita privata, allo spazio che resta fuori dal pettegolezzo, del pregiudizio e delle polemiche. Lo fa con una nuova copertina di Vanity Fair, due anni dopo lo scatto con il quale, sulla stessa rivista, rivendicava il diritto alle sue forme.

La replica alla copertina con le sue foto in spiaggia

“Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”, risponde in merito alla copertina del settimanale Nuovo dello scorso giugno che la ritraeva come una donna abbondante e in sovrappeso a causa delle sue presunte pene d’amore. L’indifferenza è stata la sua linea sin dall’inizio d’altronde, considerando che aveva continuato a postare foto al mare senza menzionare alcuna presunta ferita da tale presunto scandalo delle foto. “Chi non porta una taglia 42 non va pubblicato?”, era stata la controffensiva del direttore della rivista Riccardo Signoretti, lasciata cadere nel vuoto.

Vanessa Incontrada al mare

La verità sulla crisi con Rossano Laurini

“Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo”. Se tanto basta a confermare l’addio definitivo dal compagno Rossano Laurini sarà lei a chiarirlo, se lo vorrà, ma non ci sono dubbi sul fatto che l’attrice stia vivendo una fase solitaria negli ultimi tempi. A differenza di chi ha scelto la dell'opinione pubblica per stabilire il destino della propria separazione, Incontrada e Laurini hanno preferito il silenzio: "Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita", spiega.

Il desiderio di un nuovo amore e un altro figlio

“La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e cosa voglio dal mio futuro”, racconta l'attrice a Vanity Fair. “Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Le sue parole su un nuovo rinato desiderio d’amore dicono tanto di lei: “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi dò limiti".

Vanessa Incontrada risponde a Giorgia Meloni sulle famiglie naturali

Resta un faro nella sua vita il figlio Isal, al quale insegna i valori dell’uguaglianza: “Da grande deciderà da solo che cosa vuole fare o essere. Se scoprirà di essere omosessuale o se lo sarà un suo amico.. Non è un tema, per me”. A tal proposito l’attrice incalza sul dibattito innescato dalle parole di Giorgia Meloni: “Nel 2022 sentire ancora dire determinate cose sull’omosessualità, sul genere sessuale, sui migranti, sull’aborto, mi lascia sbigottita”, spiega.

È un insulto che si parli ancora di vietare l’aborto, che in America abbiamo deciso di annullare la sentenza che lo garantiva, è un danno per tutto il mondo Una donna non libera di decidere della sua vita è qualcosa di gravissimo.