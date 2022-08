Il futuro di Vanessa Incontrada: “Zelig, Striscia, Fosca Innocenti, un film e il ritorno a teatro”

Vanessa Incontrada si prepara ad affrontare un'intensa stagione lavorativa. Ad attendere l'attrice e conduttrice, eventi musicali, programmi televisivi, film e serie tv. Comincerà il 9 e il 10 settembre quando su Rai1 andranno in onda i Tim Music Awards in diretta dall'Arena di Verona.

Venerdì 9 e sabato 10 settembre, Vanessa Incontrada condurrà i Tim Music Awards con Carlo Conti. La conduttrice è entusiasta di tornare al timone dell'evento che si terrà all'Arena di Verona, che ormai considera come fosse casa sua. Sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato:

Dopo tanti anni per me è "casa". Ed è bello vedere il pubblico che ha voglia di ascoltare musica dal vivo. Io stessa, che finora non sono potuta andare ai concerti perché sono stata impegnata sul set, ci tornerò al più presto: la prima artista che andrò a sentire sarà Elisa. […] A Carlo (Conti, ndr) darei un premio per la professionalità. Ogni volta che gli chiedo: “Sei agitato?", risponde: "No". "Sei nervoso?" e lui: "No". Ha un controllo naturale sul palco e un’assoluta padronanza in tutti i momenti dello show.