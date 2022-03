Fosca Innocenti 2 si farà, Vanessa Incontrada svela le anticipazioni della seconda stagione Vanessa Incontrada, che interpreta il Vicequestore della Questura di Arezzo, ha fatto sapere che Fosca Innocenti 2 è in fase di scrittura: “Ci prepariamo a girare la seconda stagione”.

Venerdì 4 marzo, in onda su Canale5 il finale di stagione di Fosca Innocenti. La fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, nei panni di Fosca e Cosimo, ha appassionato gli spettatori che hanno permesso alle puntate della serie di spuntarla nella gara degli ascolti. Con l'ultima puntata ormai alle porte, molti si chiedono: Fosca Innocenti 2 si farà? Vanessa Incontrada si è già sbilanciata sulla seconda stagione. L'attrice è, ovviamente, una fonte autorevole, ma occorre attendere la conferma di Mediaset. Il resto del cast, invece, ha parlato delle nuove puntate come ancora ipotetiche.

Fosca Innocenti 2, anticipazioni trama: ci sarà un antagonista

Vanessa Incontrada, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato che la seconda stagione di Fosca Innocenti è già in fase di scrittura. È lieta di tornare su quel set dove ha stretto delle belle amicizie con i colleghi:

"Con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Giorgia Trasselli ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme. E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo e ci prepariamo a girare la seconda stagione".

Quindi ha dato una piccola anticipazione sulla trama di Fosca Innocenti 2: "Il sequel? Siamo in fase di scrittura. Fosca avrà un antagonista…". Intanto circolano alcune indiscrezioni. Spunta ad esempio quella di Claudio Bisio nel cast della seconda stagione, ma al momento si tratta solo di un'ipotesi campata in aria, che potrebbe essere stata alimentata anche dal desiderio degli spettatori di rivedere la coppia insieme dopo la reunion di Zelig. Per fare chiarezza sul cast di Fosca Innocenti 2 occorrerà attendere.

Il cast di Fosca Innocenti desideroso di tornare sul set per la seconda stagione

Se Vanessa Incontrada ha parlato già della seconda stagione, alcune sue college hanno preferito mantenersi nel perimetro dell'ipotesi, sebbene evidenziando il desiderio di tornare sul set. Irene Ferri, che nella serie Fosca Innocenti interpreta il Pubblico Ministero Giuliana Perego, ha dichiarato a TVMia: “Visto il successo di questa prima stagione di Fosca Innocenti spero che mi rivedrete di nuovo nei panni del PM Giuliana Perego. Infatti è molto probabile che gireremo presto la seconda stagione". Anche Giorgia Trasselli, intervistata da Fanpage.it, ha parlato della serie come di un'esperienza che le piacerebbe ripetere: "Ci auguriamo che ci possa essere un seguito. Chissà se ci riusciremo, per ora ci sono queste quattro puntate, belle ricche". Infine, Desirée Noferini, che nella fiction interpreta l'agente scelto Giulia De Falco, ha dichiarato al settimanale Visto: "Spero di tornare presto sul set per l'eventuale seconda stagione". Non resta che attendere le prossime settimane, quando si farà più chiara la situazione sul futuro della serie.