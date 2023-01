Fosca Innocenti 2: cast e trama della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca La seconda stagione di Fosca Innocenti in prima serata su Canale 5 da venerdì 13 gennaio. Torna Vanessa Incontrada con la sua squadra investigativa e la sintonia con Francesco Arca, vincenti dopo l’esordio dello scorso anno. L’appuntamento è ogni venerdì per un totale di quattro puntate.

A cura di Giulia Turco

Venerdì 13 gennaio 2023 torna in tv la coppia Vanessa Incontrada e Francesco Arca con la seconda stagione di Fosca Innocenti. Creata da Massimo Del Frate e diretta da Giulio Manfredonia, la fiction va in onda a quasi un anno di distanza dell’esordio della prima stagione, che ha fatto il pieno di ascolti su Canale 5.

Vincente il carisma di Vanessa Incontrada che interpreta il Vicequestore di Arezzo, a capo di una squadra investigativa tutta al femminile che con il suo fiuto è in grado di risolvere i casi più contorti. Complice per il successo della fiction anche la sintonia con Francesco Arca, che interpreta il personaggio di Cosimo.

Proprio sul finale della prima stagione, la tensione tra i due è alle stelle: Cosimo sceglie di non partire per New York, Fosca lo raggiunge e tra loro scatta finalmente il primo bacio tanto atteso. La seconda stagione, girata in Toscana, va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5, per un totale di quattro puntate.

Le anticipazioni della prima puntata di Fosca Innocenti 2

La prima delle quattro puntate di Fosca Innocenti 2 si intitola “Come una principessa” e racconta il caso della morte di una ragazza, una giovane donna sul punto di sposarsi. Proprio poco prima delle nozze, si sarebbe gettata dalla finestra di un castello. Questo è quanto raccontano le prime ricostruzioni. Qualcosa però non torna e fiutarlo è proprio il vicequestione Fosca Innocenti, che vuole vederci più chiaro. Indagini più approfondite metteranno in luce una realtà ben diversa dall’ipotesi iniziale del suicidio.

Ci saranno sviluppi anche sul fronte privato della vita di Fosca, che si troverà davamo ad una vecchia conoscenza. Si tratta di Lapo Fineschi, un conte con il quale ebbe una storia ai tempi degli studi. La sua presenza provocherà qualche squilibrio nella relazione tra Fosca e Cosimo, che ormai fa parte della vita della donna.

(Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti)

Il cast della seconda stagione di Fosca Innocenti: attori e personaggi

Tanti nuovi volti nel cast di Fosca Innocenti 2, a partire da Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi, ma anche Sergio Mùniz, Josè Rodriguez, Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta e infine Caterina Rodriguez che interpreta Rota Fiorucci. Tornano, naturalmente, anche tutti i volti più affezionati della prima stagione, a partire dalla protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di Fosca e Francesco Arca nei panni di Cosimo e poi ancora Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri.

(Giovanni Scifoni è la new entry Lapo Fineschi).

La trama di Fosca Innocenti 2, di cosa parla la serie tv

Le quattro nuove puntate della stagione ruotano attorno a quattro omicidi che scuotono la vita della tranquilla provincia di Arezzo. Da un lato Fosca Innocenti collaborerà con il so team formato dall’agente scelto Giulia De Falco, l’ispettrice Rosa Lulli, l’agente Rita Fiorucci e l’agente Pino Ricci, dall’altro ci sarà spazio anche alla sua vita privata e alla sua storia d’amore con Cosimo (Francesco Arca), appena iniziata. Dopo anni d’amicizia infatti l’amore prenderà il sopravvento, ma fin da subito sarà turbato dalla presenza di Lapo Fineschi, un ex fidanzato di Fosca che riemerge dal passato.

(Vanessa Incontrada e Francesco Arma, Cosimo nella fiction)

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Per un totale di quattro puntate, Fosca Innocenti va in onda a partire da venerdì 13 gennaio su Canale 5 dalle 21:40 circa. Tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming sul sito di MediasetInfinity, dove saranno caricati subito dopo essere andati in onda in chiaro. Sarà dunque possibile rivederli anche in replica.

Prima puntata in onda venerdì 13 gennaio 2023;

Seconda puntata in onda venerdì 20 gennaio 2023;

Terza puntata in onda venerdì 27 gennaio 2023;

Quarta puntata in onda venerdì 3 febbraio 2023.

Dove è stata girata la serie tv Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada

La seconda stagione di Fosca Innocenti è stata girata in Toscana, nei luoghi più iconici di Arezzo, vero gioiello storico e architettonico italiano. Nella serie compaiono ad esempio la famosa Piazza Grande, uno dei luoghi simbolo, dove è posizionato il Commissariato di polizia di Fosca. C’è anche via Seteria, dove è collocata l’enoteca di Cosimo, e la località di Montecchio, dove è collocata la casa di campagna di Fosca. Le riprese sono iniziate a maggio 2022.