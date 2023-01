Fosca Innocenti 2, anticipazioni quarta e ultima puntata del 3 febbraio: un nuovo delitto per Fosca Venerdì 3 febbraio in onda la quarta puntata e ultima di Fosca Innocenti su Canale 5. Il titolo dell’episodio della fiction con Vanessa Incontrada è “Il re dei profumi”

Venerdì 3 febbraio in onda la quarta puntata e ultima di Fosca Innocenti su Canale 5. Il titolo dell'episodio della fiction con Vanessa Incontrada è "Il re dei profumi". La trama svela alcuni dettagli su quelle che saranno le indagini di Fosca, in particolare su un deposito di profumi. Poi si scioglieranno i dubbi sulla questione del casale. La fiction non è stata ancora rinnovata per una terza stagione, quindi non sappiamo dire se ci sarà o meno una terza stagione dopo questo finale di stagione previsto su Canale 5, dalle 21.20, venerdì 3 febbraio.

La quarta puntata del 3 febbraio

La quarta puntata di Fosca Innocenti 2, la fiction con Vanessa Incontrada, vedrà Fosca indagare su un deposito di profumi e, nel frattempo, affrontare al fianco di Cosimo la sfida per mantenere il casale. Successivamente, scopriremo come finiranno le cose. Fosca Innocenti indagherà sull'assassinio di un giovane profumiere, avvenuto durante un concorso. I sospetti si orientano subito su chi covava da tempo gelosie e invidie nei suoi confronti. Si sveleranno relazioni false e tossiche, inoltre il padre adottivo della vittima sembra nascondere qualcosa. Per il casale, Lapo, ex fidanzato di Fosca, è riuscito a mettere le mani su alcuni documenti che assegnerebbero l'edificio a lui. L'ultima puntata chiarirà questi aspetti.

Come vedere Fosca Innocenti 2

La serie, che è composta da tanti attori oltre a Vanessa Incontrada e Francesca Arca, si compone delle new entry Giovanni Scifoni e Sergio Muniz. Per vedere Fosca Innocenti 2 basta collegarsi in prima serata su Canale 5 il venerdì sera. Ma grazie all'app Mediaset Infinity, si può rivedere tutto in streaming. Si può accedere anche all'app Mediaset Play per rivedere tutte le quattro puntate di Fosca Innocenti 2. Sono disponibili anche le quattro puntate della prima stagione.