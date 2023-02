Fosca Innocenti 3 si farà, Vanessa Incontrada annuncia la terza stagione: “Sarà l’ultima”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Fosca Innocenti 2 si avvia al finale di stagione. Venerdì 3 febbraio 2023 andrà in onda la quarta e ultima puntata. Gli spettatori che hanno amato le vicende del vicequestore e di Cosimo, possono tirare un sospiro di sollievo. Non dovranno dire addio ai personaggi della serie di Canale5 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Infatti, Fosca Innocenti 3 si farà. Ecco cosa sappiamo sulla terza stagione.

A confermare l'arrivo della terza stagione di Fosca Innocenti, è stata la stessa Vanessa Incontrada. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, la protagonista della serie di Canale5, ha annunciato che verranno girati nuovi episodi. Al momento è prematuro prevedere quando andranno in onda, ma se i tempi dovessero essere gli stessi che hanno caratterizzato la produzione della prima e della seconda stagione – uscite rispettivamente nel 2022 e nel 2023 – è molto probabile che nel 2024, le nuove puntate approdino già su Canale5.

"La terza stagione di Fosca Innocenti ci sarà e sarà la stagione finale": così l'attrice Vanessa Incontrada sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni. Dunque, la trama giungerà al termine con Fosca Innocenti 3. In un'intervista rilasciata a TelePiù, Vanessa Incontrada ha parlato del bellissimo rapporto che si è instaurato tra lei e Francesco Arca:

Io e Francesco siamo grandi amici, gli voglio molto bene. Ci siamo conosciuti a Follonica, dove vivo, e siamo andati subito d'accordo. So che se ho un problema mi basta chiamarlo ed è il primo ad arrivare. Quanto conta l'amicizia nella mia vita? Per me l'amicizia è una forma di amore. "Ti voglio bene" e "ti amo" sono la stessa cosa. L'unica differenza è che con la persona che ami hai intenzione di costruire una vita insieme.