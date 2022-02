Dove è stata girata Fosca Innocenti, le location della fiction con Vanessa Incontrada tra Roma e Arezzo Inizia su Canale5 da venerdì 11 febbraio 2022 la nuova fiction Fosca Innocenti con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La serie è ambientata ad Arezzo e, dai luoghi più iconici della città toscana, ai set di Roma, scopriamo quali sono le location di Fosca Innocenti.

A cura di Clara Salzano

Fosca Innocenti da venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale5

Da venerdì 11 febbraio 2022 va in onda Fosca Innocenti, la nuova fiction in prima serata su Canale 5, che ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. L'attrice spagnola veste i panni del vicequestore Fosca dotata di un particolare fiuto, letteralmente, per le indagini. L'attore toscano è invece Cosimo, il suo migliore amico, proprietario di un'enoteca vicino al commissariato di Arezzo, dove è ambientata la fiction. Le riprese sono state realizzate da maggio a settembre 2021 e andranno in onda per quattro puntate. Dai luoghi più iconici di Arezzo ai set di Roma, scopriamo quali sono le location della fiction Fosca Innocenti.

Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti

Il commissariato di polizia in Piazza Grande

La nuova fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, è ambientata ad Arezzo. La città toscana non è nuova ad essere set di film, spot e serie tv: tra i più memorabili ricordiamo sicuramente la Vita è Bella di Roberto Benigni. Arezzo è infatti un vero gioiello storico e architettonico d'Italia.

Piazza Grande ad Arezzo dove è stata girata la nuova fiction Fosca Innocenti

La città toscana con i suoi luoghi più iconici è stata set della fiction Fosca Toscanini tra maggio e settembre 2021. Le riprese mostrano Arezzo con i suoi monumenti più simbolici come la famosa Piazza Grande dove è posizionato il Commissariato di polizia in cui Fosca Innocenti è vicequestore.

Il commissariato di polizia di Fosca Innocenti si trova in Piazza Grande ad Arezzo

L'enoteca di Cosimo in via Seteria

Nella fiction Fosca Innocenti, la protagonista (Vanessa Incontrada) ha un migliore amico, Cosimo (Francesco Arca) che è proprietario di un'enoteca situata proprio vicino al commissariato di polizia di Fosca. L'enoteca di Cosimo si trova in effetti in via Seteria, che realmente è una strada molto vicina a Piazza Grande dove è stato ricostruito il commissariato della fiction.

Francesco Arca è Cosimo nella sua enoteca di Arezzo

La casa di campagna di Fosca a Montecchio

Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti, vicequestore nel commissariato di polizia di Arezzo. La protagonista della fiction vive in una casa di campagna, immersa nella natura tra vari animali.

Fosca Innocenti a cavallo in una scena della fiction

La casa di campagna di Fosca Innocenti non si trova ad Arezzo bensì a Montecchio, un piccolo comune di circa 1.500 abitanti, in provincia di Terni in Umbria. Le riprese interne della fiction sono invece state girate in set cinematografici di Roma.

Fosca Innocenti nella casa di campagna a Montecchio

I luoghi più iconici di Arezzo nella fiction Fosca Innocenti

Non solo Piazza Grande e le vie limitrofe di Arezzo, la fiction Fosca Innocenti tocca anche altri luoghi simbolo della città toscana. Le riprese sono infatti state realizzate anche nella Basilica di San Domenico, famosa per esporre al suo interno il Crocifisso ligneo dipinto da Cimabue, in Piazza San Francesco ad Arezzo con la sua Basilica, dove è conservato il ciclo di affreschi di Piero della Francesca, e l'oasi del Podere di Pomaio immerso nella valle vicino ad Arezzo.