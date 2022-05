Fosca Innocenti 2, iniziate le riprese della seconda stagione con Vanessa Incontrada e Francesco Arca Fosca Innocenti 2 si farà. Sono iniziate le riprese della seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Giorgia Trasselli. Ecco le prime anticipazioni.

A cura di Daniela Seclì

Iniziano le riprese di Fosca Innocenti 2, la seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Sin dalla messa in onda della prima stagione, si sapeva che la serie tv di Canale5 avrebbe avuto un seguito. A svelarlo era stata la stessa Vanessa Incontrada. La fiction è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, e diretta da Giulio Manfredonia. Vediamo le prime notizie trapelate sui nuovi episodi.

Fosca Innocenti e l'amore con Cosimo

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti. La notizia arriva tramite un comunicato diramato da Mediaset: "Una nuova edizione, con una narrazione ancora più avvincente e forte, declinata sui toni della commedia sentimentale con sfumature di elegante melò". Una bella notizia per gli spettatori che hanno amato le indagini del vicequestore di Arezzo e gli incantevoli scenari della serie. Per il pubblico di Canale5, dunque, sono in arrivo nuove indagini su crimini che evidenziano il lato oscuro della provincia e sono in grado di fare scaturire anche importanti riflessioni. La squadra investigativa di Fosca Innocenti è pronta a tornare. Ma non mancherà neanche la tata Bice, interpretata da Giorgia Trasselli, e gli amatissimi animali della fattoria, dal cavallo Sansone alla gallina Gigliola, passando per la cagnolina Alice.

Anticipazioni della seconda stagione di Fosca Innocenti

La trama della seconda stagione di Fosca Innocenti promette importanti colpi di scena. Fosca Innocenti, infatti, cerca un equilibrio tra il suo lavoro e l'amore per Cosimo, l'oste interpretato da Francesco Arca. Le cose però non fileranno lisce per lei. La relazione con Cosimo, infatti, continuerà a scontrarsi contro nuovi ostacoli e verrà messa a dura prova. Il sentimento sarà così solido da resistere? Non è tutto. Fosca Innocenti, infatti, rischia di subire un altro duro colpo. Potrebbe perdere la fattoria in cui è cresciuta. La determinazione della protagonista, ancora una volta si rivelerà un'arma vincente.