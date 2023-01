Incidente con la moto sul set di Fosca Innocenti 2 per Vanessa Incontrada Da domani torna in tv Fosca Innocenti 2 con Vanessa Incontrada, ma durante le riprese c’è stato un brutto incidente. Lo ha raccontato l’attore Giovanni Scifoni, nel cast della fiction.

Fosca Innocenti 2 è la seconda attesa stagione della serie tv di Canale 5, diretta da Giulio Manfredonia, con il grande ritorno di Vanessa Incontrada. Purtroppo, però, sul set non sempre le cose sono andate bene. Lo rivela uno degli attori new entry per questa stagione pronta a partire da domani, Giovanni Scifoni. L'attore rivela che in una scena con la motocicletta c'è stato un problema che ha riguardato proprio Vanessa Incontrada: "Io salto all'indietro e non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante". Era Vanessa Incontrada.

Il racconto dell'incidente

Giovanni Scifoni racconta la dinamica dell'incidente in un post su Facebook, accompagnato da una foto con "la moto incriminata". Nella nuova fiction, Giovanni Scifoni interpreta Lapo:

Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: sai portare la moto? Avoja, faccio pure le pinne. Ma tipo manco il ciaetto so guidare. Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all'indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme. Domani comincia #fosca2 su #canale5 e io sono Lapo, quasi sempre, quando c'è la moto c'è lo stuntman.

La seconda stagione di Fosca Innocenti

Il ritorno su Canale 5 di Fosca Innocenti rilancia anche la coppia artistica composta da Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Quattro episodi, in onda ogni venerdì, che ci riporteranno di nuovo tra le indagini e i legami del vicequestore di Arezzo. Fosca Innocenti sarà divisa tra storie e casi da risolvere, ma soprattutto tra complicati intrichi tipici della commedia dei sentimenti. Tra i nuovi ingressi del cast, oltre a Giovanni Scifoni, anche Sergio Munìz, Maria Chiara Centorami e Caterina Signorini.