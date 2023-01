Vanessa Incontrada: “Voglio bene a Francesco Arca, se ho un problema mi basta chiamarlo e arriva” Da venerdì 13 gennaio, Vanessa Incontrada tornerà su Canale5 con Fosca Innocenti 2. L’attrice, in un’intervista rilasciata a TelePiù, ha parlato della bella amicizia con Francesco Arca, che nella fiction interpreta Cosimo.

A cura di Daniela Seclì

Vanessa Incontrada si prepara a tornare in TV con Fosca Innocenti 2. La seconda stagione della serie tv di Canale5 andrà in onda a partire da venerdì 13 gennaio. Insieme all'attrice, ritroveremo Francesco Arca nei panni di Cosimo e Giorgia Trasselli nel ruolo della tata Bice. E poi, gli amatissimi animali: la cagnolina Alice, la gallina Gigliola e il cavallo Sansone. Vanessa Incontrada si è raccontata in un'intervista rilasciata a TelePiù.

Vanessa Incontrada e l'amicizia con Francesco Arca

Vanessa Incontrada e Francesco Arca interpretano due amici di vecchia data, Fosca e Cosimo, che alla fine della prima stagione si innamorano. Ma com'è il rapporto tra i due attori lontano dal set? L'attrice ha raccontato:

Io e Francesco siamo grandi amici, gli voglio molto bene. Ci siamo conosciuti a Follonica, dove vivo, e siamo andati subito d'accordo. So che se ho un problema mi basta chiamarlo ed è il primo ad arrivare. Quanto conta l'amicizia nella mia vita? Per me l'amicizia è una forma di amore. "Ti voglio bene" e "ti amo" sono la stessa cosa. L'unica differenza è che con la persona che ami hai intenzione di costruire una vita insieme.

Fosca Innocenti 2, le anticipazioni di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada, dunque, tornerà a interpretare il vicequestore Fosca Innocenti nella seconda stagione della fiction di Canale5. Avevamo lasciato Fosca e Cosimo felicemente innamorati, ma sembra che la loro relazione verrà messa a dura prova.

Leggi anche Zelig torna dal 9 novembre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ancora al timone

Il rapporto tra Fosca e Cosimo verrà messo alla prova e dovrà affrontare alcune sfide. In particolare, arriverà una persona dal passato che creerà problemi alla loro storia d'amore.

Dunque, le nuove puntate saranno una ricetta a base di crimini, indagini e new entry pronte a minare l'equilibrio raggiunto alla fine della prima stagione. L'appuntamento è a partire da venerdì 13 gennaio alle ore 21:20 su Canale5.