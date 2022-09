Vanessa Incontrada e Francesco Arca, doloroso imprevisto sul set di Fosca Innocenti: “Schiena bloccata” “È stato tremendo”: così i due attori hanno commentato quanto accaduto sul set della nuova stagione di Fosca Innocenti. Entrambi sono stati preda di un forte mal di schiena.

A cura di Daniela Seclì

Vanessa Incontrada e Francesco Arca sono impegnati, ad Arezzo, sul set di Fosca Innocenti 2. Gli spettatori potranno assistere alle nuove puntate nel 2023. I due attori si sono raccontati sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, svelando anche un "doloroso" imprevisto.

Vanessa Incontrada, Francesco Arca e il terribile mal di schiena

Vanessa Incontrada ha raccontato di una dolorosa casualità che li ha accomunati durante i giorni sul set. Entrambi, infatti, hanno fatto i conti con la schiena bloccata nello stesso periodo:

Una cosa incredibile: dopo tre mesi di riprese tra caldo e aria condizionata, io e Francesco ci siamo bloccati con la schiena negli stessi giorni, lui nella parte alta, io nella parte bassa. È stato tremendo.

Francesco Arca le ha fatto eco, confermando l'aneddoto: "Per qualche giorno abbiamo potuto girare solo grazie a iniezioni contro il dolore. Ma ne è valsa la pena e sono sicuro che anche il pubblico sarà d'accordo con me".

Fosca Innocenti 2 in onda su Canale5 nel 2023

La seconda stagione della fiction Fosca Innocenti andrà in onda su Canale5 nel 2023. Intanto, Vanessa Incontrada ha svelato alcune anticipazioni: "Diciamo che arriverà un terzo incomodo che creerà un bel po' di problemi nella vita di Fosca". Come ha precisato Francesco Arca, si tratterà del "classico elemento di disturbo". Infine, entrambi hanno raccontato come è stato interpretare Fosca e Cosimo. Incontrada ha fatto sapere:

Ho un grande affetto per Fosca, una donna rigida ma molto umana. Cosa mi ha regalato? Prima di tutto la possibilità di usare per qualche tempo il suo splendido nome e poi di vivere in un mondo che non conosco: quello della Polizia. Anche io, però, ho dato molto a lei, anzi penso di averle dato più di quanto ricevuto. Le ho regalato Vanessa, con i miei pregi e i miei difetti.

Arca, invece, ha raccontato: "Cosimo mi ha regalato la possibilità di andare a cavallo, che era uno dei miei sogni nel cassetto. Amo tutti gli animali, se potessi riempirei la casa di cani, gatti, pesci…Peccato solo che abbia dovuto cavalcare anche nei giorni di terribile mal di schiena".