Vanessa Incontrada, il ritorno a Zelig con l’abito di satin color rame Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono al timone della nuova edizione di Zelig. La conduttrice lo ha annunciato sui social, sfoggiando un look colorato.

A cura di Giusy Dente

Ph: Marina Alessi @marinaalessifotografa

Vanessa Incontrada torna a casa, torna sotto il tendone di Zelig. Il volto della conduttrice è legatissimo al programma di intrattenimento targato Mediast, che l'ha vista protagonista più volte dal 2004 al 2010 in edizioni di grande successo, assieme a Claudio Bisio. La coppia è amatissima dal pubblico: insieme riescono a dare il meglio della loro trascinante simpatia. E nuovamente insieme saranno a partire dal 9 novembre, con le nuove puntate dello show: tre serate evento per festeggiare i 25 anni del programma. L'esordio sarà dedicato a Bruno Arena del duo comico i Fichi d'India, scomparso a fine settembre.

Vanessa Incontrada torna al timone di Zelig

Di recentemente i fan di Vanessa Incontrada l'hanno potuta ammirare in diverse occasioni televisive: è stata sul palcoscenico dei Tim Music Awards assieme al suo storico partner di conduzione Carlo Conti, per poi fare ritorno al bancone del tg satirico Striscia La Notizia con Alessandro Siani. La conduttrice questa estate ha anche lavorata alle riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti, di cui è protagonista.

Vanessa Incontrada a Zelig 2021

I nuovi episodi andranno probabilmente in onda a inizio 2023. Nel frattempo, però, c'è una nuova avventura in serbo per la 43enne: l'amatissimo tendone di Zelig. Anche l'edizione del 2021 l'aveva vista in coppia con l'amico e collega Claudio Bisio: e insieme saranno anche nelle tre nuove serate evento.

Vanessa Incontrada a Zelig 2021

L'annuncio glamour di Vanessa Incontrada

Sui social la conduttrice ha condiviso una foto che sancisce inequivocabilmente il suo ritorno a Zelig: anche l'anno scorso era stata al timone, assieme a Claudio Bisio. Aveva optato nelle tre puntate per un capo di abbigliamento femminile che ama particolarmente: il tubino nero. E si era affidata a una Masion di cui indossa spesso le creazioni, cioè Dolce&Gabbana.

Vanessa Incontrada a Zelig 2021

Proprio per questa Casa di moda ha posato in versione dea, come fosse una musa di Rubens, in nome della bellezza inclusiva non determinata dalla taglia. Per lo stesso motivo ha posato nuda per Vanity Fair, mostrandosi senza filtri e senza ritocchi, proprio per dare un esempio di normalità lontano dall'ossessione per la perfezione.

Ph: Marina Alessi @marinaalessifotografa

Per annunciare il ritorno a Zelig ha scelto un look fresco e colorato: un lungo abito scaldacuore color rame satinato e avvitato, con scollo a V, colletto e maniche lunghe. Vanessa Incontrada ha uno stile glamour e femminile, sofisticato nella sua semplicità: ama i blazer over, i tailleur, i tubini, le bluse. Chissà cosa indosserà sul palcoscenico nelle tre serate in programma!