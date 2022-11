Vanessa Incontrada cambia stile per la prima puntata di Zelig: chignon e abito con le spalle nude Mercoledì 9 novembre è partita la nuova edizione di Zelig: al timone tornano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che mostra uno stile più sofisticato e misterioso.

Sono una delle coppie più affiatate della televisione italiana: Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono tornati insieme al timone di Zelig. Il celebre programma comico di Canale 5 compie 25 anni ed è ripartito mercoledì 9 novembre per tre puntate-evento in prima serata. Per dare l'annuncio la conduttrice aveva scelto un lungo abito color rame, brillante come la sua personalità. Per la prima puntata, però, ha deciso di dare una svolta al look mostrando un lato più misterioso e sofisticato.

Vanessa Incontrada a Zelig in total black

Per la nuova stagione del programma, Zelig ha scelto una location d'eccezione: il teatro degli Arcimboldi. I conduttori sono saliti sul palco improvvisando una piccola coreografia, travolti dagli applausi del pubblico: per l'occasione l'attrice spagnola ha scelto un abito nero a maniche lunghe con una scollatura a barca che lasciava le spalle nude. L'abito lungo, dal taglio rigoroso, rappresenta un cambio di passo rispetto agli abiti colorati con cui siamo abituati a vederla e ai tubini con pizzo della scorsa edizione. In uno dei suoi tipici siparietti, Claudio Bisio ha anche ‘svelato' un segreto del look: la guaina sotto al vestito.

Vanessa Incontrada è sofisticata con maxi orecchini e chignon

La conduttrice ha cambiato anche acconciatura: ha raccolto le sue celebri onde mosse in uno chignon tirato sulla nuca, per un effetto da vera diva. Il look, molto minimal, era impreziosito da orecchini maxi e scintillanti: un punto luce per illuminare l'insieme in total black. Nuovo look, stessa verve: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno dimostrato, ancora una volta, di avere una complicità unica e una simpatia inossidabile che non accenna a diminuire nel tempo.