Vanessa Incontrada a Zelig: “Mi scappa la pipì, pirla” e Bisio: “Non può farla perché ha la guaina” Su Canale5 è tornato Zelig, con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. La conduttrice, come sempre senza peli sulla lingua, si è lasciata andare ad esilaranti siparietti con Bisio.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 9 novembre, Canale5 ha lasciato spazio alla prima delle tre puntate della nuova edizione di Zelig. Alla conduzione, una delle coppie più affiatate del piccolo schermo, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. In un'intervista rilasciata a IlFattoQuotidiano, il conduttore ha fatto sapere che la puntata sarà dedicata a Bruno Arena, comico dei Fichi D'India (insieme a Max Cavallari, ndr) scomparso il 27 settembre 2022: "La prima puntata sarà dedicata a Bruno Arena, a lui è dedicata la sala del locale di viale Monza con una targa ufficiale. Chiuderemo questa edizione con un filmato dei Fichi d’India. Tutte le loro performance erano uniche".

Gli imprevisti dello show

Claudio Bisio, come si suol dire, non si tiene un cecio in bocca. Una volta tornati da una pausa pubblicitaria ha fatto sapere che è un peccato che gli spettatori non vedano cosa accade mentre vanno in onda gli spot. Vanessa Incontrada, allora, ha svelato: "Non è un peccato quello che ho detto, ho detto che mi scappava la pipì". E Bisio: "Sì e non puoi farla perché hai la guaina". La conduttrice è scoppiata a ridere: "Mi faccio la pipì, smettila, che pirla".

La complicità tra Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno dimostrato di essere la coppia affiatata di sempre. Tante le gag durante la puntata. Il conduttore, ad esempio, ha aiutato la collega a pronunciare la parola "endecasillabo", su cui Incontrada sosteneva di avere difficoltà. E mentre lei sperimentava con la parola, c'è stato un piccolo incidente di percorso: "Claudio ti ho sputato". E il conduttore prontamente: "Tanto siamo tamponati". Il tema dei tamponi e delle mascherine ha anche segnato l'apertura della puntata. Bisio infatti ha ricordato come, nella scorsa edizione, tutti in platea indossassero le mascherine: "L'anno scorso eravamo molto emozionati. Eravate tutti con la mascherina mi ricordo. Adesso solo quei due, tre positivi, giustamente". Vanessa è scoppiata a ridere: "Speriamo di no".

Vanessa Incontrada e i baffi sudati

A divertire particolarmente Vanessa Incontrada, il comico Eddy Mirabella, che munito di hula hoop si è esibito in improbabili acrobazie. Più volte durante l'esilarante performance, la conduttrice non è riuscita a trattenere le risate e, alla fine del numero, ha commentato: "Che fatica, vi giuro, non ce la faccio più, ho i baffi sudati".