Zelig torna dal 9 novembre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ancora al timone Dal 9 novembre, per sei mercoledì consecutizi, Zelig torna in prima serata dopo il successo dello scorso anno. Confermata la coppia Bisio-Incontrada al comando.

A cura di Andrea Parrella

Zelig è pronto a tornare. Lo show comico, che nel 2021 era tornato dopo dieci anni di assenza, sarà di nuovo in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 9 novembre su Canale 5. Al timone della banda, come sempre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che l'anno scorso si erano ritrovato riportando in vita un sodalizio fortunato e garantendo a Canale 5 un enorme e inaspettato successo di pubblico.

Quando va in onda Zelig

Lo spettacolo andrà in onda dal teatro degli Arcimboldi di Milano, per sei appuntamenti settimanali, il 7, 8, 11, 12, 16, 17 novembre 2022 alle ore 21.00, per poi essere trasmesso in prima serata dal 9 novembre tutti i mercoledì. Già confermate le presenze di Mago Forest, Ale & Franz, Teresa Mannino e Maurizio Lastrico.

Claudio Bisio e il ritorno dopo dieci anni

Un riscontro, quello dello scorso anno, che come dicevamo era stato alquanto inatteso. Claudio Bisio, intervistato da Fanpage.it, aveva raccontato così la sua scelta di lasciare dieci anni prima: "Ho interrotto Zelig dieci anni fa, all'apice del successo di tutti noi, perché pur non essendomi stufato avvertivo un po' di monotonia dopo averlo fatto per 15 anni. Adesso c'era la voglia di riprendere". E proprio in quell'occasione non aveva negato la possibilità di un ritorno definitivo alla guida del baraccone di Zelig con una nuova stagione, proprio in virtù del successo:

Leggi anche Luca Argentero saluta Striscia la notizia, al fianco di Alessandro Siani torna Vanessa Incontrada