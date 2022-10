Claudio Bisio: “A Sanremo ho avuto paura di espormi. Vanessa Incontrada? C’è una sintonia totale” Claudio Bisio ha ricordato le esperienze sul palco del Festival di Sanremo, la prima nel 2014 e la seconda nel 2019 con Claudio Baglioni e Virigina Raffaele. Il comico e attore ha poi raccontato, sempre in una lunga intervista al Corriere della Sera, il legame con Zeliga e l’amica Vanessa Incontrada: “Le voglio un bene dell’anima”.

A cura di Elisabetta Murina

Comico, attore al cinema e in teatro. Non c'è un ambito che Claudio Bisio, con il suo talento la sua simpatica, non abbia o non possa esplorare. Intervistato da Il Corriere della Sera, ha raccontato quando si è avvicinato alla recitazione grazie al regista Gabriele Salvatores, gli anni di Zelig al fianco di Vanessa Incontrada e la duplice esperienza sul palco del Festival di Sanremo, la prima con Fazio e la seconda Claudio Baglioni.

L'esperienza al Festival di Sanremo

Claudio Bisio ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo. La prima nel 2014, quando è stato ospite dell'ultima serata dell'edizione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizetto. La sua esibizione fu un successo: "Ero rilassato, portai un testo di Michele Serra eccezionale, giocato sul finto populismo, invitavo a mandarli tutti a casa, ma poi si capiva che era riferito non ai politici ma agli elettori, a tutti noi, è stato una bomba". La seconda volta fu invece nel 2019, quando salì sul palco dell'Ariston come co-conduttore al fianco di Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Un'esperienza più difficile, dopo la quale dichiarò di non voler mai più prendere parte alla kermesse musicale:

Anni dopo il clima era diverso e ho fatto una grande fatica: in oltre 40 anni di carriera non mi era mai capitato di essere inseguito da troupe che volevano estorcermi mezza frase, avevamo le guardie del corpo che ci seguivano dappertutto. Io sono uno che ha sempre parlato apertamente, magari anche dicendo cazzate, ma non ho mai avuto paura di espormi, dire come la penso, senza peli sulla lingua. Invece in quei giorni lì avevo paura.

Zelig e il rapporto con Vanessa Incontrada

Claudio Bisio ha un rapporto forte e sincero con Vanessa Incontrada e con Zelig, programma che per anni hanno condotto insieme. E a proposito della co-conduttice, con lui sul palco anche il prossimo novembre in una versione nuova dello show comico, ha dichiarato: