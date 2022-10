Luca Argentero saluta Striscia la notizia, al fianco di Alessandro Siani torna Vanessa Incontrada Per salutare il pubblico, Argentero ha registrato un breve video insieme al collega nel dietro le quinte del programma. “La vita è fatta di momenti e questo è proprio il momento che te ne vai”, ironizza Siani. Poi si fa serio: “Sei il numero uno, ma tanto secondo me ritorni”.

A cura di Giulia Turco

Si conclude l'esperienza di Luca Argentero dietro al bancone di Striscia la notizia. Per l'attore quella di sabato 1 ottobre è stata l'ultima puntata in conduzione del tg satirico al fianco di Alessandro Siani, ma in molti su Twitter stanno già chiedendo a gran voce un suo ritorno.

Il saluto di Argentero al pubblico di Striscia la notizia

Reduce dal successo della fiction Rai Doc – Nelle tue mani, Argentero ha trainato una buona fetta di pubblico nella fascia preserale di Canale 5, ma gli ascolti non hanno granché premiato l’accoppiata, che resta comunque dietro ad Amadeus con i suoi Soliti Ignoti su Rai 1. L’attore d’altronde aveva alle spalle solo una breve esperienza in conduzione risalente a Le Iene Show nel 2011 e la sua figura, per quanto apprezzata, è finita relegata al ruolo di spalla al genio di Siani, che continuerà a tenere le redini del tg satirico nei prossimi mesi. Per salutare il pubblico, Argentero ha registrato un breve video insieme al collega nel dietro le quinte del programma. "La vita è fatta di momenti e questo è proprio il momento che te ne vai", ironizza Siani. "Sei il numero uno, ma tanto secondo me ritorni". "Chi lo sa, è possibile", replica Argentero.

Vanessa Incontrada torna al timone di Striscia la notizia

A partire da lunedì 3 ottobre, al fianco di Alessandro Siani ci sarà ancora una volta Vanessa Incontrada. L’attrice lo aveva anticipato in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. “Alessandro sa lavorare benissimo in coppia, non è incentrato su se stesso”, aveva elogiato il collega. “Ed è che così anche a luci spente, porta ogni giorno dolci a tutti, a tutto lo staff. Se dici che hai voglia di una bottiglia di vino, lui il giorno dopo ne porta quattro. E’ di una generosità incredibile, sia nel lavoro, sia nella vita privata”. Per loro si tratta di un ritorno che potrebbe essere la conferma di una coppia vincente, dopo un debutto non brillante dello scorso anno, forse per l’elemento novità.