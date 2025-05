video suggerito

Quanto costa l'abito "tagliato" di Elena D'Amario: il look boho chic per la semifinale di Amici Elena D'Amario cambia ancora stile ad Amici e, oltre a sfoggiare una lunga frangetta, sceglie un abito in stile boho chic, con grossi cut sui fianchi. Ecco chi ha firmato l'abito per la semifinale e quanto costa il modello.

Elena D'Amario sul palco della semifinale di Amici 2025

Va in onda questa sera, sabato 10 maggio, su Canale 5 la semifinale di Amici di Maria De Filippi, sul cui palco arrivano come ospiti Geppi Cucciari, Fred De Palma e Annalisa, apparsa con un look in stile military e con i suoi lunghi capelli, smentendo dunque le voci su un possibile cambio look con taglio cortissimo da maschiaccio. Come sempre a osservare le esibizioni dei talent in gara i tre giudici speciali Cristiano Magioglio, Amadeus ed Elena D'Amario. Quest'ultima per la semifinale ha sfoggiato lunghi capelli con maxi frangia e un abito drappeggiato con cut sul corpetto.

Il look di Elena D'Amario per la semifinale di Amici

Elena D'Amario, le trasformazioni di stile ad Amici

Quest'anno sul palco di Amici Elena D'Amario ha stupito il pubblico con una serie di cambi look, proponendo stili differenti e sfilando con audaci abiti leopardati in totale contrapposizione con completi più basic, come il tailleur pantaloni della seconda puntata. Dopo i primi look c'è stata l'inversione di tendenza, con alcuni abiti da sera, più romantici in colori pastello e realizzati con tessuti leggeri e fiorati abbelliti con vaporose ruche, o con outfit dal sapore retrò, composti con modelli vedo non vedo decorati da ricami dorati.

Elena D'Amario in Philosophy di Lorenzo Serafini

La ballerina ama cambiare, il suo stile non è sempre uguale, per questo alterna abiti completamente opposti nelle diverse puntate di Amici, dove l'abbiamo anche vista con accollatissimi abiti dall'estetica minimal e con tubini strapless a fiori, che l'hanno condotta all'ultima trasformazione, quella scelta per la semifinale del talent show di Maria De Filippi. Ora spariscono le romantiche fantasie floreali e anche gli abiti essenziali, il mood vira verso lo stile boho chic, ovvero quello stile un po' hippie fatto di mobidi abiti con maniche morbide e drappeggi, accostati a sandali o altri accessori d'ispirazione etnica.

Chi ha firmato l'abito per la semifinale

Nella semifinale di Amici 2025 Elena D'Amario indossa un abito che fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 di Philosophy di Lorenzo Serafini, marchio del gruppo Aeffe, il cui designer ha recentemente preso il timone anche della Maison Alberta Ferretti. Il vestito scelto da D'Amario è realizzato in una tonalità chiara di marrone, molto simile al mocha mousse, colore trend di quest'anno. Oltre che dal colore, il modello semplice è arricchito con tagli asimmetrici sulla gonna, da un movimento ondulatorio del tessuto drappeggiato, da ampie maniche a sbuffo e soprattutto da due grossi cut laterali nel corpetto. Un modello simile, più lungo e senza cut in vita, sul sito di Philosophy è in vendita a 1910 euro.

Philosophy di Lorenzo Serafini Primavera/Estate 2025

Elena completa il look con un paio di sandali dai listini sottili e dal tacco a stiletto color oro, che richiamano la lucentezza dei grossi orecchini a foglia e degli anelli indossati a effetto layering. L'ultimo dettaglio dell'outfit è l'acconciatura, con lunghi capelli a onda sciolti sulle spalle e maxi frangia con ciuffi laterali.