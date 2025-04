Il look di Elena D’Amario per la sesta puntata di Amici: abito etnico e sandali trasparenti

video suggerito

Elena D'Amario è una delle grandi protagoniste della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, sul cui palco ha debuttato nei panni di giudice. Cosa ha indossato per la sesta puntata?

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla sua sesta puntata e, complice il fatto che il "cerchio si sta stringendo", sono moltissimi coloro che si sono già lanciati nel "toto-vincitore". Al di là dei ragazzi in gara e delle loro performance spettacolari, a farla da padrone sono anche i giudici, prima tra tutte Elena D'Amario, che per la prima volta ha debuttato in questa inedita veste. Se fino allo scorso anno era sempre stata sul palco come ballerina professionista, ora è seduta in poltrona e viene chiamata a dare la propria preferenza durante le sfide. Cosa ha indossato per il sesto appuntamento col programma? Ecco tutti i dettagli del look.

Lo stile di Elena D'Amario ad Amici

Elena D'Amaro è tra le grandi protagoniste della nuova edizione di Amici, sul cui palco ha debuttato nei panni di giudice. Ha ormai detto addio ai completini sportivi e agli abiti di scena che ha sempre sfoggiato quando è stata tra i professionisti, ora dà spazio al glamour, ai colori e alle trasparenze, mettendo in risalto la sua silhouette impeccabili e muscolosa. Tra vestiti nude, maxi dress da sirena e cascate di ruches "da nuvola", la ballerina ha dato prova di essere un'icona fashion moderna e super fashion. Per la sesta puntata ha indossato qualcosa di più etnico, un tubino fasciante con scollatura strapless e drappeggi sul davanti, decorato all-over con delle stampe floreali sui toni del grigio, nero e panna.

Il look della sesta puntata

Elena D'Amario con i sandali trasparenti

Per completare il look da prima serata Elena D'Amario ha scelto una serie di gioielli d'oro e diamanti, dagli anelli scintillanti agli orecchini dalla forma irregolare ma con la "goccia" pendente preziosa. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali mules con le fasce in pvc trasparente che hanno dato l'impressione che i piedi fossero nudi. Manicure e pedicure coordinate total black, capelli legati in una coda di cavallo bassa e make-up curatissimo con focus sulle labbra: Elena D'Amario è una delle grandi rivelazioni di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Elena D'Amario con i sandali in pvc